Молодежные турниры27 марта 2023, 20:07 | Обновлено 27 марта 2023, 21:04
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Матч против молодежки Италии. Состав сборной Украины U-21
Команда проведет второй спарринг на сборе
27 марта 2023, 20:07 | Обновлено 27 марта 2023, 21:04
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Молодежная сборная Украины проведет второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2023. Сегодня соперником команды Руслана Ротаня станет Италия U-21.
Состав молодежной сборной Украины: Нещерет, Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бражко, Крыськив, Кащук, Вьюнник, Сикан
Матч начнется в 21:00.
24 марта Украина обыграла Данию 3:2.
Читайте также:Италия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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