Матч против молодежки Италии. Состав сборной Украины U-21

Молодежная сборная Украины проведет второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2023. Сегодня соперником команды Руслана Ротаня станет Италия U-21.

Состав молодежной сборной Украины: Нещерет, Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бражко, Крыськив, Кащук, Вьюнник, Сикан

Матч начнется в 21:00.

24 марта Украина обыграла Данию 3:2.