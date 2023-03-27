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Молодежные турниры
27 марта 2023, 20:07 | Обновлено 27 марта 2023, 21:04
1722
0

Матч против молодежки Италии. Состав сборной Украины U-21

Команда проведет второй спарринг на сборе

27 марта 2023, 20:07 | Обновлено 27 марта 2023, 21:04
1722
0
Матч против молодежки Италии. Состав сборной Украины U-21
УАФ

Молодежная сборная Украины проведет второй контрольный матч в рамках подготовки к Евро-2023. Сегодня соперником команды Руслана Ротаня станет Италия U-21.

Состав молодежной сборной Украины: Нещерет, Лях, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бражко, Крыськив, Кащук, Вьюнник, Сикан

Матч начнется в 21:00.

24 марта Украина обыграла Данию 3:2.

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Источник Sport.ua
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