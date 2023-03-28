Чемпионат Европы28 марта 2023, 00:15 | Обновлено 28 марта 2023, 00:22
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1
Дубли Аке и Влаховича. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024
27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024
28 марта 2023, 00:15 | Обновлено 28 марта 2023, 00:22
142
1
27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.
Франция обыграла на выезде Ирландию (1:0). Единственный гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.
Дубли в этот игровой день оформили Натан Аке (за Нидерланды) и Душан Влахович (за Сербию)
Квалификация Евро-2024
2-й тур, 27 марта
- Австрия – Эстония – 2:1
- Ирландия – Франция – 0:1
- Молдова – Чехия – 0:0
- Нидерланды – Гибралтар – 3:0
- Польша – Албания – 1:0
- Венгрия – Болгария – 3:0
- Черногория – Сербия – 0:2
- Швеция – Азербайджан – 5:0
Турнирные таблицы
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