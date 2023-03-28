Дубли Аке и Влаховича. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024

27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.

Франция обыграла на выезде Ирландию (1:0). Единственный гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.

Дубли в этот игровой день оформили Натан Аке (за Нидерланды) и Душан Влахович (за Сербию)

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 27 марта

Австрия – Эстония – 2:1

– Эстония – 2:1 Ирландия – Франция – 0:1

– 0:1 Молдова – Чехия – 0:0

Нидерланды – Гибралтар – 3:0

– Гибралтар – 3:0 Польша – Албания – 1:0

– Албания – 1:0 Венгрия – Болгария – 3:0

– Болгария – 3:0 Черногория – Сербия – 0:2

– 0:2 Швеция – Азербайджан – 5:0

Турнирные таблицы