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Чемпионат Европы
28 марта 2023, 00:15 | Обновлено 28 марта 2023, 00:22
142
1

Дубли Аке и Влаховича. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024

27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024

28 марта 2023, 00:15 | Обновлено 28 марта 2023, 00:22
142
1
Дубли Аке и Влаховича. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.

Франция обыграла на выезде Ирландию (1:0). Единственный гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.

Дубли в этот игровой день оформили Натан Аке (за Нидерланды) и Душан Влахович (за Сербию)

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 27 марта

  • Австрия – Эстония – 2:1
  • Ирландия – Франция – 0:1
  • Молдова – Чехия – 0:0
  • Нидерланды – Гибралтар – 3:0
  • Польша – Албания – 1:0
  • Венгрия – Болгария – 3:0
  • Черногория – Сербия – 0:2
  • Швеция – Азербайджан – 5:0

Турнирные таблицы

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Евро-2024 статистические расклады Натан Аке Душан Влахович
Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
Лише група В може конкурувати з нашою по силі топів. Але Ребров, думаю, щось зможе вдіяти. Він сучасний тренер, живий. Оживив ДК та Ференцварош.
Тому чекаємо на Сергія Станіславовича. Досить вже нам початківців, які набираються професійного досвіду на рівні збірних з нуля. 
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