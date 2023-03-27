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Евро
Ирландия
27.03.2023 21:45 – FT 0 : 1
Франция
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27 марта 2023, 23:42 | Обновлено 27 марта 2023, 23:57
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Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили футбольного карлика

Венгрия отгрузила три гола Болгарии, Черногория не устояла под натиском Сербии

27 марта 2023, 23:42 | Обновлено 27 марта 2023, 23:57
370
1
Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили футбольного карлика
Getty Images/Global Images Ukraine

27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.

Франция обыграла на выезде Ирландию (1:0). Единственный гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.

Нидерланды разгромили Гибралтар, футбольного карлика, со счетом 3:0. Забили Натан Аке (дубль) и Мемфис Депай.

Турнирная ситуация: Франция (6 очков), Греция и Нидерланды (по 3), Ирландия и Гибралтар (по 0).

В группе G Венгрия отгрузила три гола Болгарии (3:0), Черногория не устояла под натиском Сербии (0:2). Дубль оформил Душан Влахович.

Квалификация Евро-2024

2-й тур, 27 марта

Группа B

Ирландия – Франция – 0:1

Гол: Павар, 50

Нидерланды – Гибралтар – 3:0

Голи: Депай, 23, Аке, 50, 82.

Турнирная таблица

Группа G

Венгрия – Болгария – 3:0

Голы: Вечей, 7, Собослаи, 26, Адам, 39.

Черногория – Сербия – 0:2

Голы: Влахович, 78, 90+6.

Турнирная таблица

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Павар (Франция).
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Источник Sport.ua
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Springfield
Интересная группа G и мадьяры тут точно фавориты.
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