Франция обыграла Ирландию, Нидерланды разгромили футбольного карлика
Венгрия отгрузила три гола Болгарии, Черногория не устояла под натиском Сербии
27 марта состоялись матчи 2-го тура квалификации Евро-2024.
Франция обыграла на выезде Ирландию (1:0). Единственный гол забил Бенжамен Павар на 50-й минуте.
Нидерланды разгромили Гибралтар, футбольного карлика, со счетом 3:0. Забили Натан Аке (дубль) и Мемфис Депай.
Турнирная ситуация: Франция (6 очков), Греция и Нидерланды (по 3), Ирландия и Гибралтар (по 0).
В группе G Венгрия отгрузила три гола Болгарии (3:0), Черногория не устояла под натиском Сербии (0:2). Дубль оформил Душан Влахович.
Квалификация Евро-2024
2-й тур, 27 марта
Группа B
Ирландия – Франция – 0:1
Гол: Павар, 50
Нидерланды – Гибралтар – 3:0
Голи: Депай, 23, Аке, 50, 82.
Турнирная таблица
Группа G
Венгрия – Болгария – 3:0
Голы: Вечей, 7, Собослаи, 26, Адам, 39.
Черногория – Сербия – 0:2
Голы: Влахович, 78, 90+6.
Турнирная таблица
События матча
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