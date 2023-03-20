Украинки – вице-чемпионки Европы по футзалу, Реал проиграл Эль Классико

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19 марта.

1. Женская сборная Украины по футзалу проиграла Испании в финале Евро-2023. Украинки стали вице-чемпионками.

2. Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико. Каталонская команда увеличила преимущество над подопечными Анчелотти до 12 очков.

3А. Вернулись к победам. Шахтер не оставил шансов Руху. Команда Игоря Йовичевича не пропустила от этого соперника из Львова ни одного мяча за два круга.

3В. Гол после стандарта. Минай увез победу из Ковалевки. «Колос» так и не сумел забить подопечным Шарана.

3С. Быстро, аккуратно, победно. Черноморец на выезде разобрался с Ингульцом. Одесситы с быстрым голом победили в матче 18-го тура УПЛ.

4. Котовский завершил сезон на втором месте в общем зачете Кубка мира. Дмитрий уступил лишь Ноэ Роту из Швейцарии.

5. Перес сдержал Ферстаппена и выиграл гонку, Алонсо снова на подиуме. Ред Булл доминирует, но Перес справился с Ферстаппеном.

6. Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова. Виктор отлично стартовал в Ла Лиге.

7. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е. «Днепр-1» отстает от горняков на три очка, а «Заря» идет на 3-й позиции.

8. ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером. Леонид Кучук отправлен в отставку.

9. Дубль Алексиса Санчеса принес победу Марселю. У Малиновского – горчичник. Украинский хавбек «Марселя» в игре с «Реймсом» был заменен на 64-й минуте.

10. Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку. Румынский тренер давно не бросал начатое посредине пути…