Команды еще толком не вошли в игру, а гости уже получили право на 11-метровый. В штрафной «Ингульца» с нарушением правил встретили Бадибанга и арбитр зафиксировал нарушение правил. Шла лишь 27-я секунда встречи. Пробить пенальти вызвался Хадида и исполнил его мастерски, разведя мяч и Паламарчука по разным углам. 0:1.

Быстрый гол наложил отпечаток на развитие дальнейших событий до перерыва. Хозяева, имевшие в активе серию из четырех побед кряду, принялись прощупывать оборону одесской команды, игроки которой сознательно отдали инициативу. Гости сосредоточились на обороне своих ворот, а при случае стремились развернуться в контатаку. Много и часто выбегать к штрафной «Ингульца» им не удалось. Впрочем, и у их ворот особой остроты не было – подопечные Сергея Ковальца не были опасны при созидании, как им того хотелось бы.

В результате было бы закономерно завершение первых 45 минут встречи с минимальным перевесом «Черноморца», но на 40-й минуте им удалось, по сути, одним пасом вскрыть оборону команды из Петрово. Хадида из центрального круга зряче забросил вперед Алефиренко, который аккуратно и точно пробил сходу через Паламарчука, который дальше требуемого вышел из ворот. 0:2.

Перевес в два гола был более чем комфортным для воспитанников Романа Григорчука. Имея его, они на протяжении большей части второго тайма ничего в своих действиях не меняли: по-прежнему оборонялись и старались контратаковать. На руку им было то, что игра «Ингульца» долгое время не менялась. Вышедшие на замену Поспелов и Козыренко мощи хозяевам не добавили и изменения не внесли. Лишь с появлением Головкина хозяева стали в атаке играть опаснее и острее.

Неслучайно, что именно Головкину на 83-й минуте удалось стать автором ответного гола «Ингульца» в ворота «Черноморца». После него до самого завершения основного времени игры и в ходе компенсированных минут коллектив Ковальца бился и старался, чтобы вырвать ничью. Но все их попытки оказались тщетными – игроки «Черноморца» своего не упустили. «Ингулец» сильно оплошал до перерыва и в итоге за это поплатился.

В таблице УПЛ «Ингулец» занимает 10-е место с 19-ю очками. «Черноморец» идет следом, имея 18-ть пунктов.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

«Ингулец» – «Черноморец» – 1:2

Головкин, 83 – Хадида, 2 пенальти, Алефиренко, 40

Козак, 28, Кухарук, 30 – Салюк, 20, Алефиренко, 42, Демченко, 64, Непогодов, 90+1

«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук (Поспелов, 55), Ковалев, Кучеренко (Кравчук, 80), Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк (Козиренко, 55), Ситало, Козак (Головкин, 66).

Запасные: Билык, Ситало, Павлов, Коробенко, Сидоренко, Мандриченко, Близниченко, Резепов.

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузык (Политыло, 77), Васильев, Демченко, Бадибанга, Алефиренко (Авагимян, 90+3), Хадида (Юсов, 71).

Запасные: Даскалиця, Варакута, Белый, Селин, Задоя, Ермаков, Гладкий, Черткоев.

Арбитр – Роман Блавацкий (Львов)

Стадион «Ингулец» (с. Петрово)

ИНГУЛЕЦ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА