Ингулец – Черноморец – 1:2. Домашняя осечка. Видео голов и обзор матча
Команда из Петрово прервала победную серию в чемпионате
В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» прошел матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» играл с «Черноморцем».
Украинская Премьер-лига. 18-й тур
«Ингулец» – «Черноморец» – 1:2
Головкин, 83 – Хадида, 2 пенальти, Алефиренко, 40
«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук (Поспелов, 55), Ковалев, Кучеренко (Кравчук, 80), Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк (Козиренко, 55), Ситало, Козак (Головкин, 66).
«Черноморец»: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузык (Политыло, 77), Васильев, Демченко, Бадибанга, Алефиренко (Авагимян, 90+3), Хадида (Юсов, 71).
События матча
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