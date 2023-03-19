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Чемпионат Украины
Ингулец
19.03.2023 13:00 – FT 1 : 2
Черноморец
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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 15:35 |
232
0

Ингулец – Черноморец – 1:2. Домашняя осечка. Видео голов и обзор матча

Команда из Петрово прервала победную серию в чемпионате

19 марта 2023, 15:35 |
232
0
Ингулец – Черноморец – 1:2. Домашняя осечка. Видео голов и обзор матча
ФК Ингулец

В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» прошел матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» играл с «Черноморцем».

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

«Ингулец» – «Черноморец» – 1:2

Головкин, 83 – Хадида, 2 пенальти, Алефиренко, 40

«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук (Поспелов, 55), Ковалев, Кучеренко (Кравчук, 80), Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк (Козиренко, 55), Ситало, Козак (Головкин, 66).

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузык (Политыло, 77), Васильев, Демченко, Бадибанга, Алефиренко (Авагимян, 90+3), Хадида (Юсов, 71).

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Головкин (Ингулец).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
2’
ГОЛ ! С пенальти забил Гай Хадида (Черноморец).
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Источник Sport.ua
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