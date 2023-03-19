В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» прошел матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» играл с «Черноморцем».

​Украинская Премьер-лига. 18-й тур

«Ингулец» – «Черноморец» – 1:2

Головкин, 83 – Хадида, 2 пенальти, Алефиренко, 40

«Ингулец»: Паламарчук – Мельничук (Поспелов, 55), Ковалев, Кучеренко (Кравчук, 80), Смоляков, Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк (Козиренко, 55), Ситало, Козак (Головкин, 66).

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару, Кузык (Политыло, 77), Васильев, Демченко, Бадибанга, Алефиренко (Авагимян, 90+3), Хадида (Юсов, 71).