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Чемпионат Украины
Ингулец
19.03.2023 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 13:32 | Обновлено 17 марта 2023, 13:36
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Ингулец – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команды в 2023 году еще не проигрывали в УПЛ

17 марта 2023, 13:32 | Обновлено 17 марта 2023, 13:36
250
0
Ингулец – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Ингулец

В турнирной таблице чемпионата Украины «Ингулец» занимает 10-е место с 19-ю очками после 16-ти игр. В предыдущем туре петровцы дома встречались с «Металлистом» и одержали победу со счетом 2:1.

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Победа над харьковской командой стала для «Ингульца» 5-й в нынешнем сезоне УПЛ. Ко всему, команда довела свою серию победных поединков до четырех. Напомним, под занавес осенней части сезона петровцы обыграли дома «Львов» и «Верес» – оба раза по 1:0. А на старте второй части кампании подопечные Сергея Ковальца на выезде сенсационно одолели «Динамо» – 2:0.

Все тот же успех в противостоянии с «Металлистом», в котором дублем отметился полузащитник Владимир Одарюк, стала знаковой для автора двух голов. По итогам 17-го тура сезона Одарюк был удостоен признания как лучший игрок тура.

В предстоящем матче партнерам не сможет помочь защитник Сергей Ченбан. Он пропустит игру из-за дисквалификации. Если верить как официальным данным, так и информации из неофициальных источников, других кадровых проблем у Ковальца перед игрой с «Черноморцем» нет.

Черноморец

У одесского «Черноморца» 15-ть турнирных пунктов и он занимает 14-ю позицию в таблице УПЛ. В матче предыдущего 17-го тура сезона подопечные Романа Григорчука играли на своем поле с харьковским «Металлистом 1925». Встреча завершилась вничью 1:1.

Поделив очки с харьковчанами, одесситы довели серию своих матчей в чемпионате Украины без поражений до трех. В заключительной игре 2022 года они сыграли вничью 2:2 с «Рухом». Затем в стартовой встрече весенней части сезона «Черноморец» добился в Ровно победы над «Вересом» - 3:1. Ну, и далее была ничья с «Металлистом 1925».

К поединку с «Ингульцом» одесситы подходят без дисквалифицированных. В матче с «1925-ми» Григорчук задействовал в полузащите Александра Демченко и Даниила Алефиренко. Их он предпочел Сергею Политыло и Андрею Штогрину, которые играли во встрече с «Вересом». Весьма вероятно, что наставник «Черноморца» и против «Ингульца» проведет ротацию состава.

Статистика матчей

«Ингулец» и «Черноморец» провели между собой в УПЛ два очных поединка.

Впервые в истории их пути-дорожки в элите пересеклись в сезоне-2021/2022. В матче первого круга в Одессе была зафиксирована ничья 1:1. Увы, ответная игра в Петрово не состоялась, так как чемпионат был досрочно завершен ввиду начала полномасштабного вторжения в Украину рашистских оккупантов.

Вновь в Одессе и вновь 1:1 команды сыграли между собой в первой половине нынешней кампании.

Фемида

Матч «Ингулец» – «Черноморец» будет судить арбитр из Львова Роман Блавацкий. Помогать ему будут Олександр Дашко из Киевской области и Владимир Шлончак из Черкасс. Резервный арбитр – Кирилл Заброда (Киев).

Делегат УАФ – Олег Спичек (Киев). Наблюдатель арбитража УАФ – Сергей Возняк (Николаев).

Ориентировочные составы

Ингулец: Паламарчук – Мельничук, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк – Ситало, Козак.

Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Кузик, Васильев, Демченко – Бадибанга, Алефиренко, Юсов.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Ко всему, обе команды не должны порадовать результативностью. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТМ 2,5 в матче.

19 марта, воскресенье

«Ингулец» – «Черноморец»
Петрово. «Ингулец». 13:00
Арбитр – Роман Блавацкий (Львов)
ТВ-трансляция – Setanta Sports
ИНГУЛЕЦ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 1:0
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Источник Sport.ua
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