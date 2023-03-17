Ингулец – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Команды в 2023 году еще не проигрывали в УПЛ
В воскресенье, 19 марта, в Петрово на поле стадиона «Ингулец» состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» выяснит отношения с «Черноморцем». Стартовый свисток в матче прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Ингулец
В турнирной таблице чемпионата Украины «Ингулец» занимает 10-е место с 19-ю очками после 16-ти игр. В предыдущем туре петровцы дома встречались с «Металлистом» и одержали победу со счетом 2:1.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победа над харьковской командой стала для «Ингульца» 5-й в нынешнем сезоне УПЛ. Ко всему, команда довела свою серию победных поединков до четырех. Напомним, под занавес осенней части сезона петровцы обыграли дома «Львов» и «Верес» – оба раза по 1:0. А на старте второй части кампании подопечные Сергея Ковальца на выезде сенсационно одолели «Динамо» – 2:0.
Все тот же успех в противостоянии с «Металлистом», в котором дублем отметился полузащитник Владимир Одарюк, стала знаковой для автора двух голов. По итогам 17-го тура сезона Одарюк был удостоен признания как лучший игрок тура.
В предстоящем матче партнерам не сможет помочь защитник Сергей Ченбан. Он пропустит игру из-за дисквалификации. Если верить как официальным данным, так и информации из неофициальных источников, других кадровых проблем у Ковальца перед игрой с «Черноморцем» нет.
Черноморец
У одесского «Черноморца» 15-ть турнирных пунктов и он занимает 14-ю позицию в таблице УПЛ. В матче предыдущего 17-го тура сезона подопечные Романа Григорчука играли на своем поле с харьковским «Металлистом 1925». Встреча завершилась вничью 1:1.
Поделив очки с харьковчанами, одесситы довели серию своих матчей в чемпионате Украины без поражений до трех. В заключительной игре 2022 года они сыграли вничью 2:2 с «Рухом». Затем в стартовой встрече весенней части сезона «Черноморец» добился в Ровно победы над «Вересом» - 3:1. Ну, и далее была ничья с «Металлистом 1925».
К поединку с «Ингульцом» одесситы подходят без дисквалифицированных. В матче с «1925-ми» Григорчук задействовал в полузащите Александра Демченко и Даниила Алефиренко. Их он предпочел Сергею Политыло и Андрею Штогрину, которые играли во встрече с «Вересом». Весьма вероятно, что наставник «Черноморца» и против «Ингульца» проведет ротацию состава.
Статистика матчей
«Ингулец» и «Черноморец» провели между собой в УПЛ два очных поединка.
Впервые в истории их пути-дорожки в элите пересеклись в сезоне-2021/2022. В матче первого круга в Одессе была зафиксирована ничья 1:1. Увы, ответная игра в Петрово не состоялась, так как чемпионат был досрочно завершен ввиду начала полномасштабного вторжения в Украину рашистских оккупантов.
Вновь в Одессе и вновь 1:1 команды сыграли между собой в первой половине нынешней кампании.
Фемида
Матч «Ингулец» – «Черноморец» будет судить арбитр из Львова Роман Блавацкий. Помогать ему будут Олександр Дашко из Киевской области и Владимир Шлончак из Черкасс. Резервный арбитр – Кирилл Заброда (Киев).
Делегат УАФ – Олег Спичек (Киев). Наблюдатель арбитража УАФ – Сергей Возняк (Николаев).
Ориентировочные составы
Ингулец: Паламарчук – Мельничук, Ковалев, Кучеренко, Смоляков – Нагиев, Кухарук, Клименко, Одарюк – Ситало, Козак.
Черноморец: Непогодов – Путря, Салюк, Гучек, Брагару – Кузик, Васильев, Демченко – Бадибанга, Алефиренко, Юсов.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. Ко всему, обе команды не должны порадовать результативностью. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТМ 2,5 в матче.
19 марта, воскресенье
|«Ингулец» – «Черноморец»
|Петрово. «Ингулец». 13:00
|Арбитр – Роман Блавацкий (Львов)
|ТВ-трансляция – Setanta Sports
|ИНГУЛЕЦ – ЧЕРНОМОРЕЦ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua – 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы
Сыграют все основные защитники