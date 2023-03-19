Роман ГРИГОРЧУК: «Было непросто работать с мячом, он дробил по полю»

Главный тренер одесского футбольного клуба «Черноморец» Роман Григорчук прокомментировал выездную победу в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу против «Ингульца» из Петрово:

«Мы очень довольны победой. В этот период времени, когда мы боремся за то, чтобы подняться в турнирной таблице – это очень важно. Потому что непросто находиться на этом месте и прогрессировать.

Всегда на первое место ставишь результат, при таком подходе может страдать сама игра. Но сегодня главная задача – это получение трех очков.

В целом, мы действовали неплохо. Слышал комментарии своих футболистов, что было непросто работать с мячом, потому что он немного дробил по этому полю и приходилось делать коррективы по самой игре».

Поединок 18-го тура УПЛ «Ингулец» – «Черноморец» завершился победой «моряков» со счетом 2:1.