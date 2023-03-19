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Ингулец
19.03.2023 13:00 – FT 1 : 2
Черноморец
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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 19:45 |
334
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Было непросто работать с мячом, он дробил по полю»

Наставник «Черноморца» – про матч с «Ингульцом»

19 марта 2023, 19:45 |
334
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Было непросто работать с мячом, он дробил по полю»
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Главный тренер одесского футбольного клуба «Черноморец» Роман Григорчук прокомментировал выездную победу в матче 18-го тура чемпионата Украины по футболу против «Ингульца» из Петрово:

«Мы очень довольны победой. В этот период времени, когда мы боремся за то, чтобы подняться в турнирной таблице – это очень важно. Потому что непросто находиться на этом месте и прогрессировать.

Всегда на первое место ставишь результат, при таком подходе может страдать сама игра. Но сегодня главная задача – это получение трех очков.

В целом, мы действовали неплохо. Слышал комментарии своих футболистов, что было непросто работать с мячом, потому что он немного дробил по этому полю и приходилось делать коррективы по самой игре».

Поединок 18-го тура УПЛ «Ингулец» – «Черноморец» завершился победой «моряков» со счетом 2:1.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Головкин (Ингулец).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Черноморец).
2’
ГОЛ ! С пенальти забил Гай Хадида (Черноморец).
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Роман Григорчук пресс-конференция Черноморец Одесса Ингулец Ингулец - Черноморец чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Черноморец
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