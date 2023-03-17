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Ингулец
19.03.2023 13:00 - : -
Черноморец
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Украина. Премьер лига
17 марта 2023, 09:39 | Обновлено 17 марта 2023, 11:47
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0

Ингулец – Черноморец. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 18-го тура УПЛ

17 марта 2023, 09:39 | Обновлено 17 марта 2023, 11:47
27
0
Ингулец – Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Ингулец» и «Черноморец». Встреча пройдет в Петрово, на поле стадиона «Ингулец», начало – в 13:00 по Киеву

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги «Ингулец» занимает 10-е место с 19-ю очками после 16-ти встреч. В двух стартовых матчах весенней части сезона команда Сергея Ковальца добилась побед: со счетом 2:0 она обыграла на выезде «Динамо» и дома со счетом 2:1 одолела «Металлист».

«Черноморец» в таблице УПЛ располагается на 14-й позиции, имея 15 очков после 17-ти матчей. В двух первых играх 2023 года одесситы взяли 4 очка их шести возможных. Они в Ровно обыграли «Верес» со счетом 3:1, а затем на своем поле разошлись миром с «Металлистом 1925» – ничья 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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