Дубль Алексиса Санчеса принес победу Марселю. У Малиновского – горчичник

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Реймс» со счетом 2:1.

На быстрый гол Фоларина Балогана гости ответили дублем Алексиса Санчеса, который и стал героем матче.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе гостей, отметился горчичником на 19-минуте за задержку соперника, а во втором тайме был заменен на 64-й минуте.

«Марсель» с 59 очками занимает второе место, отставая от «ПСЖ» на 7 очков. «Реймс» с 43 очками идет на 9-й позиции.

Лига 1. 28-й тур, 19 марта

Реймс – Марсель – 1:2

Голы: Балоган, 13 – Алексис Санчес, 16, 29.

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