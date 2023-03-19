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Чемпионат Франции
Реймс
19.03.2023 21:45 – FT 1 : 2
Марсель
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Франция
19 марта 2023, 23:55 | Обновлено 20 марта 2023, 00:17
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0

Дубль Алексиса Санчеса принес победу Марселю. У Малиновского – горчичник

Украинский хавбек «Марселя» в игре с «Реймсом» был заменен на 64-й минуте

19 марта 2023, 23:55 | Обновлено 20 марта 2023, 00:17
215
0
Дубль Алексиса Санчеса принес победу Марселю. У Малиновского – горчичник
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Реймс» со счетом 2:1.

На быстрый гол Фоларина Балогана гости ответили дублем Алексиса Санчеса, который и стал героем матче.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе гостей, отметился горчичником на 19-минуте за задержку соперника, а во втором тайме был заменен на 64-й минуте.

«Марсель» с 59 очками занимает второе место, отставая от «ПСЖ» на 7 очков. «Реймс» с 43 очками идет на 9-й позиции.

Лига 1. 28-й тур, 19 марта

Реймс – Марсель – 1:2

Голы: Балоган, 13 – Алексис Санчес, 16, 29.

Видео голов и обзор матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Санчес (Марсель).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Фоларин Балогун (Реймс).
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Марсель Реймс Лига 1 чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Алексис Санчес видео голов и обзор Фоларин Балоган
Источник Sport.ua
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