Дубль Алексиса Санчеса принес победу Марселю. У Малиновского – горчичник
Украинский хавбек «Марселя» в игре с «Реймсом» был заменен на 64-й минуте
В матче 28-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Реймс» со счетом 2:1.
На быстрый гол Фоларина Балогана гости ответили дублем Алексиса Санчеса, который и стал героем матче.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в основе гостей, отметился горчичником на 19-минуте за задержку соперника, а во втором тайме был заменен на 64-й минуте.
«Марсель» с 59 очками занимает второе место, отставая от «ПСЖ» на 7 очков. «Реймс» с 43 очками идет на 9-й позиции.
Лига 1. 28-й тур, 19 марта
Реймс – Марсель – 1:2
Голы: Балоган, 13 – Алексис Санчес, 16, 29.
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