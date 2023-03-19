Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Виктор отлично стартовал в Ла Лиге
Испанское издание Diari de Girona выпустило небольшой текст, посвященный украинскому вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову, который накануне забил два мяча в ворота «Райо Вальекано», чем принес каталонцам ничью (2:2).
«Хорошая инвестиция та, которая приносит прибыль. Кто тратит деньги, тот всегда хочет производительности и результата как можно скорее, и в случае подписания контракта с Виктором Цыганковым, «Жирона» добивается этого с избытком».
«Украинский вингер блистал вчера на «Кампо-де-Вальекас» двумя голами, по одному в каждом тайме, что помогло «Жироне» добыть очко. Два гола добавляются к голу, забитому против «Альмерии», что уже ставит его вровень с лучшими бомбардирами команды. Впереди только Рикельме с четырьмя и Стуани с Кастельяносом с шестью голами. Кроме того, экс-игрок киевского «Динамо» также отдал три результативные передачи всего в семи играх, сыгранных за «Жирону».
«Без всяких сомнений, Цыганков подтверждает, что это разноплановое подписание, и оправдывает каждый цент из пять миллионов евро, которые стоил его трансфер. Закрепившись на правом фланге, вчера украинец выделялся среди общей серости первого тайма. Цифры говорят обо всем. Cемь игр, три гола и три передачи. «Жирона» нашла сокровище. Дорого, но похоже, что со временем этот трансфер окупится», - пишет издание.
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Лише так ми зможемо стати реально сильними та професійними.
Щось я не зрозумів, це 5 типу дорого за нього в статті? Хм… дивне судження.