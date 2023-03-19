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  4. Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Испания
19 марта 2023, 19:11 |
5505
11

Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова

Виктор отлично стартовал в Ла Лиге

19 марта 2023, 19:11 |
5505
11
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
marca.com. Виктор Цыганков

Испанское издание Diari de Girona выпустило небольшой текст, посвященный украинскому вингеру «Жироны» Виктору Цыганкову, который накануне забил два мяча в ворота «Райо Вальекано», чем принес каталонцам ничью (2:2).

«Хорошая инвестиция та, которая приносит прибыль. Кто тратит деньги, тот всегда хочет производительности и результата как можно скорее, и в случае подписания контракта с Виктором Цыганковым, «Жирона» добивается этого с избытком».

«Украинский вингер блистал вчера на «Кампо-де-Вальекас» двумя голами, по одному в каждом тайме, что помогло «Жироне» добыть очко. Два гола добавляются к голу, забитому против «Альмерии», что уже ставит его вровень с лучшими бомбардирами команды. Впереди только Рикельме с четырьмя и Стуани с Кастельяносом с шестью голами. Кроме того, экс-игрок киевского «Динамо» также отдал три результативные передачи всего в семи играх, сыгранных за «Жирону».

«Без всяких сомнений, Цыганков подтверждает, что это разноплановое подписание, и оправдывает каждый цент из пять миллионов евро, которые стоил его трансфер. Закрепившись на правом фланге, вчера украинец выделялся среди общей серости первого тайма. Цифры говорят обо всем. Cемь игр, три гола и три передачи. «Жирона» нашла сокровище. Дорого, но похоже, что со временем этот трансфер окупится», - пишет издание.

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Виктор Цыганков Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Райо Вальекано пресса обзор прессы выбор редакции
Источник Diari de Girona
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Комментарии 11
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OKs100
5 миллионов для Ла Лиги дорого? По-нормальному Цыганков стоил бы 25 миллионов.
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+10
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Вася Пупкин
За 5 - це не дорого, це - безкоштовно! Єдине, що 50% з наступного продажу теж доведеться віддати.
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+3
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Puppet_master
Дуже радий за нього! з ДК треба половину віддати в такі клуби, бо просто перетримують гравців
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+2
Nick.Grabowski
Чим більше українців буде грати в топ-5 чемпіонатах, тим краще для українського футболу. Професійна амбіційність, сміливість та наполегливість дають розвиткок та прогрес.
Треба мріяти, хотіти, прагнути до гри (професійної кар'єри) в найсильніших лігах, в найбільш інтенсивному та конкурентному середовищі.
Лише так ми зможемо стати реально сильними та професійними.  
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+2
Дані Рохас
Рад что у него удалось сразу заиграть, я думал он уже вообще задепресовал в ДК
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+2
Болела
Вітя молодчина! Головне без травм і стабільно. 
Щось я не зрозумів, це 5 типу дорого за нього в статті? Хм… дивне судження. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
kadaad
Тупые суркиса должны были удержать его в Динамо за любые деньги, конечно если их до сих пор интерисует Динамо!
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-7
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