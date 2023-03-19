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  4. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 18:50 | Обновлено 19 марта 2023, 19:09
1920
3

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е

«Днепр-1» отстает от горняков на три очка, а «Заря» идет на 3-й позиции

19 марта 2023, 18:50 | Обновлено 19 марта 2023, 19:09
1920
3
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е
ФК Шахтер Донецк

В уик-энд, 17–19 марта, состоялся 18-й тур Украинской Премьер-лиги.

Донецкий «Шахтер» нанес поражение «Руху» (2:0), что привело к отставке Леонида Кучука у львовян.

Горняки, имея 42 очка, в турнирной таблице УПЛ на 3 очка опережают «Днепр-1» (39), который обыграл «Верес» (1:0).

Луганская «Заря» в Киеве победила «Динамо» (1:0) и оторвалась от столичного клуба на 4 пункта (37 против 33).

В опасной зоне УПЛ находятся «Рух», «Металлист» (по 17 баллов) и «Львов» (13). Две худшие команды летом покинут топ-дивизион.

В чемпионате Украины начинается двухнедельная пауза для международных матчей сборных команд. 26 марта сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии в Лондоне.

🏆 УПЛ. 18-й тур

17 марта

  • 🔹 13:00. Металлист – Александрия – 0:0

18 марта

  • 🔹 13:00. Ворскла – Металлист 1925 – 0:0
  • 🔹 14:00. Динамо Киев – Заря – 0:1
  • 🔹 14:00. Львов – Кривбасс – 2:2
  • 🔹 15:00. Верес – Днепр-1 – 0:1

19 марта

  • 🔹 13:00. Ингулец – Черноморец – 1:2
  • 🔹 14:00. Колос – Минай – 0:1
  • 🔹 15:00. Шахтер – Рух – 2:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Злий Глобинець
Так і мало бути в підсумку. Ще б Олександрії піднятись на 4 місце, то взагалі буде супер!
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+2
mayakovskiy1
Динамо очень уверенно идёт. В первом круге были в зоне вылета, а сейчас закрепились на высоком для себя 4 месте. Браво Мистер
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0
Springfield
Александрия Ньюкасловна на своей серии ничьих профукала 8 очков!  
   И своё 4-е место.
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0
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