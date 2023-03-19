Турнирная таблица УПЛ. Шахтер лидирует в паузе для сборных, Динамо – 4-е
«Днепр-1» отстает от горняков на три очка, а «Заря» идет на 3-й позиции
В уик-энд, 17–19 марта, состоялся 18-й тур Украинской Премьер-лиги.
Донецкий «Шахтер» нанес поражение «Руху» (2:0), что привело к отставке Леонида Кучука у львовян.
Горняки, имея 42 очка, в турнирной таблице УПЛ на 3 очка опережают «Днепр-1» (39), который обыграл «Верес» (1:0).
Луганская «Заря» в Киеве победила «Динамо» (1:0) и оторвалась от столичного клуба на 4 пункта (37 против 33).
В опасной зоне УПЛ находятся «Рух», «Металлист» (по 17 баллов) и «Львов» (13). Две худшие команды летом покинут топ-дивизион.
В чемпионате Украины начинается двухнедельная пауза для международных матчей сборных команд. 26 марта сборная Украины сыграет первый матч квалификации Евро-2024 против команды Англии в Лондоне.
🏆 УПЛ. 18-й тур
17 марта
- 🔹 13:00. Металлист – Александрия – 0:0
18 марта
- 🔹 13:00. Ворскла – Металлист 1925 – 0:0
- 🔹 14:00. Динамо Киев – Заря – 0:1
- 🔹 14:00. Львов – Кривбасс – 2:2
- 🔹 15:00. Верес – Днепр-1 – 0:1
19 марта
- 🔹 13:00. Ингулец – Черноморец – 1:2
- 🔹 14:00. Колос – Минай – 0:1
- 🔹 15:00. Шахтер – Рух – 2:0
Турнирная таблица
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