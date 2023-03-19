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Чемпионат Украины
Шахтер Донецк
19.03.2023 15:00 – FT 2 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 16:55 |
1136
7

Вернулись к победам. Шахтер не оставил шансов Руху

Команда Игоря Йовичевича не пропустила от этого соперника из Львова ни одного мяча за два круга

19 марта 2023, 16:55 |
1136
7
Вернулись к победам. Шахтер не оставил шансов Руху
ФК Шахтер Донецк

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур.

«Шахтер» – «Рух» - 2:0

Матвиенко, 27, Крыськив, 31

Эдсон, 14

«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 69), Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко (Назарина, 80) – Крыськив, Судаков, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66) – Келси (Траоре, 46).

«Рух»: Панькив – Лях, Слюбик, Холод, Роман – Довгий – Соломон-Отабор, Эдсон (Таллес, 46), Притула, Альваренга (Рунич, 46) – Климчук.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 12 (4) – 6 (3)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 1 – 1.

ШАХТЕР - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Шахтер - Рух отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 7
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DK1961
"Шахтар просто неперевершений!". самый лучший пост для 0:14 и 1:7. Играли бы с 9-летними, еще больше были бы непревзойденными
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+1
mastorent
фейеноорд играет, а шахта тренируется на котах) зато вон пациенты довольны, судя по комментам ниже)) выдыхайте. в чт. была игра, а это - мало кому интересное шапито)
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+1
Kak Tak
2-0 как то так .
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0
Burevestnik
парадивала ігра звєзди-іграка зєнітаскага газпрома і травмірванага Коноплі
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0
Maks Krot
С победой Шахтёр .На классе уверено в первом тайме все решили  ,второй тайм уже тренировка была.
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0
Злий Глобинець
Солідно і на класі. З перемогою!
Де Фанька-бот і великий Шпрот? Які з ранку топили тут за Рух? Що, "несбыча мечт"?
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-1
New Zealander
Шахтар просто неперевершений!
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-1
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