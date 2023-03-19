Вернулись к победам. Шахтер не оставил шансов Руху
Команда Игоря Йовичевича не пропустила от этого соперника из Львова ни одного мяча за два круга
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 18-й тур.
«Шахтер» – «Рух» - 2:0
Матвиенко, 27, Крыськив, 31
Эдсон, 14
«Шахтер»: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 69), Бондарь, Гочолеишвили (Конопля, 46) – Степаненко (Назарина, 80) – Крыськив, Судаков, Бондаренко, Джурасек (Очеретько, 66) – Келси (Траоре, 46).
«Рух»: Панькив – Лях, Слюбик, Холод, Роман – Довгий – Соломон-Отабор, Эдсон (Таллес, 46), Притула, Альваренга (Рунич, 46) – Климчук.
Арбитр: Николай Балакин (Киевская обл.).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
Удары (в створ): 12 (4) – 6 (3)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 1 – 1.
ШАХТЕР - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 14°C
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Шона Дайча сразу прыгнула на 15 строчку, а Михаил Мудрик так и не появился на поле
Александр сыграет с первых минут против «Кристал Пэлас»
Де Фанька-бот і великий Шпрот? Які з ранку топили тут за Рух? Що, "несбыча мечт"?