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Шахтер Донецк
19.03.2023 15:00 – FT 2 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 17:05 |
1103
0

Шахтер – Рух – 2:0. Первый гол Матвиенко и топ-матч Крыськива. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ

19 марта 2023, 17:05 |
1103
0
Шахтер – Рух – 2:0. Первый гол Матвиенко и топ-матч Крыськива. Видео голов
УПЛ

В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе «Арена Львов».

Шахтер – Рух – 2:0

Голы: Матвиенко, 27, Крыськив, 31

ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 27 мин. + ГОЛ! 2:0 Крыськив, 31 мин.

События матча

31’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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