19.03.2023 15:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига19 марта 2023, 17:05 |
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Шахтер – Рух – 2:0. Первый гол Матвиенко и топ-матч Крыськива. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 18-го тура УПЛ
19 марта 2023, 17:05 |
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В воскресенье, 19 марта, состоялся матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и львовским «Рухом». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «горняков».
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Поединок прошел на стадионе «Арена Львов».
Шахтер – Рух – 2:0
Голы: Матвиенко, 27, Крыськив, 31
ГОЛ! 1:0 Матвиенко, 27 мин. + ГОЛ! 2:0 Крыськив, 31 мин.
События матча
31’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Крыськив (Шахтер Донецк).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
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