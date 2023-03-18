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Шахтер Донецк
19.03.2023 15:00 - : -
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 17:16 | Обновлено 18 марта 2023, 18:31
378
0

Шахтер – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 18-го тура Украинской Премьер-лиги

18 марта 2023, 17:16 | Обновлено 18 марта 2023, 18:31
378
0
Шахтер – Рух. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 19-го марта, состоится поединок 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и львовский «Рух». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 15:00.

Донецкий «Шахтер» возвращается в реалии матчей на внутренней арене после разгрома в Лиге Европы УЕФА от нидерландского «Фейеноорда» (1:7). Однако унывать времени у команды Игора Йовичевича попросту нет, так как «Днепр-1» накануне обыграл «Верес» (1:0), поэтому сравнялся по набранным очкам с «горняками». В первому круге дончане одержали тяжелую победу с минимальным счетом на этой же арене (1:0), но теперь они находятся в тонусе, а соперники не могут похвастаться стабильностью результатов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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