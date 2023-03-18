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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 14:55 | Обновлено 18 марта 2023, 14:58
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Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

После вылета из Лиги Европы горнякам теперь надо полностью сосредоточится на Премьер-Лиге

18 марта 2023, 14:55 | Обновлено 18 марта 2023, 14:58
110
0
Шахтер – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Шахтер

Крупное поражение «Шахтера» от «Фейеноорда» в минувший четверг поставило точку на выступлении команды в нынешнем евросезоне. Зато теперь подопечные Игоря Йовичевича могут полностью сконцентрироваться на матчах чемпионата Украины. Тем более, что здесь борьба за золотые медали в полном разгаре и очки в играми с такими командами, как «Рух», горнякам нельзя терять.

Шахтер

Под руководством хорватского наставника «Шахтер» еще ни разу не попадал в подобную ситуацию. Его футболисты в этом сезоне выигрывали 6:1 и 7:0 в Премьер-Лиге и даже 4:1 в Лиге чемпионов. Но чтобы быть разгромленными 1:7 вообще без вариантов, такого еще не случалось.

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Впрочем, была одна похожая ситуация, когда все в той же Лиге чемпионов в заключительном матче группового этапа горняки 2 ноября уступили «Лейпцигу» 0:4. Тогда игра решала: останется ли команда в том же турнире или перейдет в Лигу Европу? «Шахтер», конечно, расстроился, но в еврокубках все-таки остался. Сейчас же последовал вылет.

Почему мы вспомнили о той неудаче? Дело в том, что в ноябре прошлого года подопечные Игоря Йовичевича завершили первую половину чемпионата Украины двумя матчами с «Зарей» и «Днепром-1», в которых набрали всего 1 очко. Вполне возможно, что в тот период сказалась усталость от большого количества матчей и не самое лучшее психологическое состояние игроков после крупного поражения в Лиге чемпионов. Как же сейчас повлияет на команду очень болезненное фиаско от «Фейеноорда», мы пока не знаем.

К тому же у «Шахтера» уже есть потери. Вряд ли с «Рухом» сыграют Ефим Конопля и Александр Зубков, получившие травмы в игре с голландцами. А еще выбыл на неопределенное время недавний новичок клуба голкипер Дмитрий Ризнык. Его бы помощь в ротации с Анатолием Трубиным в данный момент была бы как раз кстати.

Рух

Львовская команда перед этим туром занимала 12 место в турнирной таблице и находилась всего лишь в двух очках от предпоследней позиции, то есть зоны вылета из Премьер-Лиги. Поэтому и для «Руха» сейчас каждое набранное очко очень ценное. Даже в игре с лидером чемпионата. А то, что львоявяне способны, как минимум, играть на равных с командами, которые находятся выше их в турнирной таблице, они уже доказывали неоднократно.

Зачем далеко ходить. В первом круге подопечные Леонида Кучука обыграли «Зарю» 3:1 и сыграли вничью с «Александрией» 1:1. А еще «Рух» уступил «Днепру-1» 2:3, причем пропустил в свои ворота только на пятой компенсированной минуте ко второму тайму. Да и с «Шахтером» до 78-й минуты на табло горели цифры 0:0, пока Конопля не забил победный гол. Так что, как видим, с ведущими украинскими командами львовские футболисты сражаются неплохо.

Конечно же, проблемой для «Руха» в игре с «Шахтером» будет отсутствие из-за дисквалификации одного из основных защитников Романа Дидыка. Он провел в нынешнем сезоне 13 матчей и 12 из них в стартовом составе. А, скорее всего, на оборону львовян в предстоящем матче выпадет большая нагрузка.

Статистика матчей

В чемпионате Украины на уровне Премьер-Лиги соперники встречались 4 раза. Трижды побеждал «Шахтер» с общим счетом 6:1 и один раз была зафиксирована ничья. Кстати, разошлись миром команды во Львове в сентябре 2020 года в своем премьерном поединке друг с другом. И хотя с тех пор прошло не так уж много времени, их составы заметно изменились, особенно в «Рухе». Ведь только Мысык имеет возможность снова сыграть против горняков в футболке львовского клуба. У «Шахтера» таких игроков шестеро.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Ракицкий, Матвиенко, Тейлор, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Петряк, Келси, Траоре

«Рух»: Панькив, Слюбик, Лях, Веремиенко, Довгий, Роман, Слюсар, Альваренга, Мысык, Соломон, Таллес

Прогноз на противостояние:

Конечно же фаворитом этого матча будет «Шахтер». И хотя львовяне окажут ему серьезное сопротивление, горняки будут стремиться реабилитироваться за крупное поражение в Лиге Европы. Поэтому поставим на победу горняков 2:1.

19 марта, воскресенье

«Шахтер» – «Рух»
Львов. Стадион «Арена-Львов». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+»
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)
ШАХТЕР – РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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