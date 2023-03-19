Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку

Накануне «Динамо» потерпело свое пятое поражение в нынешнем розыгрыше украинской Премьер-лиги. В матче 18-го тура против «Зари» киевляне на своем поле уступили сопернику (0:1), а единственный мяч во встрече на 83-й минуте провел панамский новобранец луганчан Эдуардо Герреро.

После игры главный тренер «Динамо» Мирча Луческу неожиданно для многих заговорил об отставке. Точнее – о ее возможности: «Я могу уйти в любой момент, и я не против подать в отставку. Но проблема сейчас в другом, в этом сезоне команда потеряла 11 игроков. Мы не можем купить новых футболистов, мы не можем за мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно иметь время. Сразу это сделать невозможно».

На самом деле в этом объяснении Луческу, как и в поражении «Динамо» на последних минутах от «Зари», можно найти как рациональное, так и иррациональное.

Последнее заключается в том, что Мирча уже много-много лет «несет крест» проклятия, которое на него наложил Иоан Сдробиш. Наверняка подавляющее большинство отечественных любителей футбола знакомы или, по крайней мере, слышали о проклятии Беллы Гуттманна в адрес «Бенфики». Когда венгерский тренер неожиданно для себя самого оказался более не востребован в лиссабонском клубе, он произнес фразу, ставшую легендарной: «В следующие сто лет «Бенфика» без меня никогда не выиграет Кубок европейских чемпионов». После того «орлы» действительно многократно выходили в финалы различных европейских турниров, но всякий раз после финального свистка уходили с поля поверженными…

У Мирчи Луческу есть своя похожая история. В конце 80-х годов минувшего века, когда нынешний коуч «бело-синих» тренировал на родине, причем тоже «Динамо», но из Бухареста, между ним и наставником «Оцелула» из Галаца Иоаном Сдробишем произошел конфликт. Сейчас не так просто восстановить хронологию этой межличностной антипатии, но румынские футбольные историки уверяют, что все началось после очного матча между «Динамо» и «Оцелулом», в котором бухарестская команда выиграла со счетом 6:3. Вскоре после этого подопечные Сдробиша, провалив еще ряд поединков, вылетели из элитарного дивизиона румынского чемпионата, а сам наставник «Оцелула» был вынужден покинуть должность, но не преминув отвесить пару «добрых» пожеланий в сторону Луческу.

Поговаривают, что Сдробиш тогда пожелал Луческу проигрывать все матчи в тренерской карьере на последних минутах. И действительно после «проклятия Сдробиша» на пути Мирчи случалось немало крайне досадных, если не сказать попросту мало объяснимых поражений…

В 1993 году, когда Мирча Луческу тренировал «Брешию», «ласточки» вылетели из Серии А в результате поражения от «Удинезе» в плей-офф поединке за право сохранения прописки в элите. Тогда «маленькие зебры» выиграли у команды румынского наставника со счетом 3:1, а окончательную точку поставили на 88-й минуте, похоронив надежды «Брешии» на всяческое спасение. Обиднее всего для Луческу было, пожалуй, то, что один из своих голов «Удинезе» и вовсе забил после прямого удара с углового!..

Следующий серьезный «удар под дых» Луческу получил в 1998 году, когда со своим «Рапидом» проиграл чемпионство в Румынии землякам из «Стяуа». Тогда в последнем туре подопечные Мирчи не смогли выиграть у «Университати» (2:2), тогда как «красно-синие» уверенно разбили «Глорию» (5:2), и опередили соперника в итоговой турнирной таблице всего на 2 очка. Причем, по личным встречам между «Рапидом» и «Стяуа» была ничья (2:2 на поле «Стяуа», 1:1 – на поле «Рапида»), а в домашнем для себя поединке подопечные Луческу упустили победу на 89-й минуте…

В «Шахтере» у Луческу также случались памятные громкие провалы на последних минутах. Достаточно вспомнить досадное поражение «горняков» в Донецке в рамках группового этапа Лиги чемпионов-2008/09 против «Барселоны» (1:2). До 87-й минуты «Шахтер» вел в счете (1:0), но затем Лионель Месси перевернул ход поединка, забив победный мяч на 90+4-й минуте, а Луческу после игры по телефону запрашивал отставку у президента донецкого клуба Рината Ахметова…

За полтора года до фиаско против «Барселоны» с Луческу в «Шахтере» произошел еще больший конфуз. В приснопамятной дуэли против «Севильи» в четвертьфинале Кубка УЕФА-2006/07 «горняки» на выезде сыграли вничью (2:2), а дома до начала компенсированного времени вели в счете (2:1), в том числе и благодаря феноменальному «удару скорпиона» Матузалема. Но на 90+4-й минуте гол в ворота молодого Богдана Шуста после розыгрыша углового вколотил голкипер испанской команды Андрес Палоп… В дополнительное время «Шахтер» не нашел в себе силы противостоять неудаче, и проиграл «Севилье» (2:3), даже не дотянув до серии 11-метровых…

Также можно вспомнить 2012 год и группу Лиги чемпионов, когда «Шахтер» на все той же 90+4-й минуте проиграл в Лондоне «Челси», хотя до этого дважды отыгрывался в счете благодаря мячам Виллиана, и был близок к почетной ничьей…

Иными словами, в карьере Луческу действительно хватало фатальных поражений на последних минутах. Кто знает, работает ли «проклятие Сдробиша», но что-то такое Мирчу, возможно, преследует, и это не вызывает у румынского тренера положительных эмоций.

Вот и после поражения в концовке встречи от «Зари» Мирча в сердцах ответил, что готов уйти в отставку. Это либо чистой воды эмоция, как после упомянутого выше фиаско от «Барселоны» с «Шахтером», либо же чистый расчет, направленный на то, чтобы перевести гнев болельщиков и экспертов в адрес руководства клуба – мол, все в их руках, а что до меня, то я готов уйти хоть сегодня.

ФК Динамо

Но уходить для Луческу прямо сейчас рано. Начиная с 1999 года, когда румынский специалист был вынужден покинуть «Интер», он не оставлял ни одну из своих клубных команд без наставника посреди сезона. Вряд ли Мирча пойдет на это сейчас и в «Динамо», хотя бы потому, что он уже прошел серьезный путь в текущем сезоне, полном различных преград и лишений, и бросать дело, не доведя его до конца и не попытавшись исправить ситуацию – это удел для слабых, а таковым Луческу не являлся никогда. Хитрым – без сомнений. Лукавым – безоговорочно. Желающим обратить все возможные аспекты на пользу своей команде – конечно. Таким Мирча был и остается, но слабаком его назвать не сможет даже извечный оппонент.

Да и на кого еще надеяться прямо сейчас тем же Дячуку, Волошину и, например, Царенко? Кто еще окажется способен защитить их первые профессиональные неудачи столь же искусно, как это удается Луческу? Олег Гусев или Александр Шовковский? Давайте перестанем фантазировать.

Луческу не подаст в отставку по собственной инициативе как минимум до конца нынешнего сезона. А у Игоря Суркиса вряд ли даже закрадется мысль о целесообразности увольнения румына прямо сейчас. И это абсолютно логично, потому как в нынешних реалиях «Динамо» должно пройти через свое «чистилище», и на роль поводыря опытный и повидавший многое Луческу подходит лучше, чем кто-то другой. А уже затем, когда большинство перспективной молодежи в стане «бело-синих» оперится и почувствует за собой реальную силу и способность обеспечивать результат, придет черед для смелых кадровых решений на тренерском мостике. И тогда вся слава достанется преемнику Мирчи, а о нем самом могут даже забыть, как никто не вспомнит сейчас 77-летнего Иоана Сдробиша, который уже более десяти лет назад ушел на заслуженную футбольную пенсию и, пожалуй, даже не вспоминает о том своем «проклятии» в адрес Луческу…