Топ-камбек Арсенала, ассист Цыганкова, фиаско Динамо, 1-й финал для Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за суботу, 4 марта.

1А. Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо

Петровский клуб впервые одержал победу над киевлянами

1Б. Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии

Центральный матч тура завершился четырьмя забитыми мячами

1В. Реванш за первый круг. Верес на своем стадионе уступил Черноморцу

Ровенская команда проиграла пятый матч подряд

2А. Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте

Между лидерами чемпионата 5 очков

2Б. Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?

Лондонцы вырвали победу у «черно-красных»

2В. Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев

3. Костюк обыграла финалистку АО 2021 и впервые поборется за трофей уровня WTA

Украинка в двух сетах выиграла у Даниэль Коллинс

4. Прометей продолжил серию разгромов в Латвийско-Эстонской лиге

Украинская команда победила латвийский клуб «Лиепая» с разницей в 21 очко

5А. Жирона была близка к камбеку с 0:3. Цыганков отдал очередной ассист

«Бело-красные» уступили в гостях «Хетафе»

5Б. ВИДЕО. Цыганков отдал голевую передачу в Испании. Это его 3-й ассист

Однако «Жирона» пока что проигрывает «Хетафе» со счетом 1:3

6. Айнарс Багатскис покинул сборную Украины

Латвийский специалист работал во главе «сине-желтых» три с половиной года

7. Первая медаль с 2019 года. Харлан уступила в напряженной битве за золото

Спортсменка постепенно возвращает свою форму

8. Нове-Место-2023. Йоханнес Бё выиграл персьют, украинцы не попали в топ-30

Норвежский биатлонист оформил победный дубль

9. Ферстаппен взял поул в Бахрейне, дубль Ред Булла, Алонсо – в топ-5

Ред Булл ожидаемо доминирует

10. Два золота и два серебра. Украина выиграла этап КМ по спортивной гимнастике

Украинские гимнасты сильно выступили в Дохе