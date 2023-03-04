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  4. Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Англия
04 марта 2023, 19:51 |
7539
0

Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?

Лондонцы вырвали победу у «черно-красных»

04 марта 2023, 19:51 |
7539
0
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «канониров».

До 62-й минуты лондонцы проигрывали со счетом 0:2. Однако вначале забил Томас Партей, затем на 70-й минуте счет сравнял Бен Уайт, а на 90+8 победу подопечным Артеты принес Рис Нельсон.

После поединка статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Украинский футболист Александр Зинченко, который провел все игровое время на поле, получил 7.6 балла. За матч украинец сделал 85 точных пасов, 4 раза отдал острую передачу, дважды пробил в сторону ворот и дважды обыграл соперника.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Борнмут Арсенал - Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored
Источник WhoScored
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