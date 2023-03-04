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Александрия
04.03.2023 12:00 – FT 2 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 14:52 | Обновлено 04 марта 2023, 16:15
2911
9

Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии

Центральный матч тура завершился четырьмя забитыми мячами

04 марта 2023, 14:52 | Обновлено 04 марта 2023, 16:15
2911
9
Градус борьбы повышается. Днепр-1 потерял очки на поле Александрии
СК Днепр-1

​Вторая половина сезона украинской Премьер-лиги понемногу становится привычным гостем в нашем ежедневном футбольном расписании, и накануне мы наконец-то получили возможность окунуться в события шестнадцатого тура национального первенства. А уже на следующий день после игры в Кривом Роге между местным «Кривбассом» и ковалевским «Колосом» к игре приглашалась команда, к которой угрожающе приблизились футболисты Юрия Вернидуба своей победой – «Александрия», на родной «Нике» противостоящая днепровскому «Днепру-1», который на минуточку, до сих пор возглавляет чемпионскую гонку текущего сезона.

Кроме того, команда Александра Кучера еще и принимала участие в предыдущем раунде плей-офф Лиги конференций УЕФА совсем недавно, но печально известный АЕК Ларнака и в этот раз оказался непреодолимым для СК. Однако необходимую игровую практику днепряне тогда все же получили, что позволило им на старте отчетной встречи не замечать тот факт, что соперники играли свой перенесенный матч посреди отчетной недели.

«Днепр-1» атаковал с большим рвением вплоть до того момента, пока не склонил защиту оппонентов к пропущенному мячу. Произошло это на 23 минуте, когда Довбик развернул наступление передачей к левому флангу штрафной на Бланко, которому очень помог с попаданием в дальний угол рикошет от ноги Рыбалки. Поскольку давление от команды Кучера на тот момент было значительным, такой результат наступательных действий гостей был вполне закономерным.

Однако, как это обычно происходит с «Днепром-1» по ходу этой кампании, продемонстрировать равные отрезки игры на дистанции хотя бы одного тайма команда так и не смогла. «Полиграфы» легко перебросили мяч на чужую половину поля, и сразу после этого стали заметны все возможные недостатки команды Кучера на сегодня. Ответный гол не заставил себя долго ждать, и Мустафаев в завершение первого полчаса игрового времени на правом фланге штрафной просто поиздевался над Сарапием, после чего пробил в дальний угол.

Инициативу СК таким образом полностью потерял, и чуть не подверг себя еще большим проблемам перед самым перерывом, когда Валеф внезапно решил вспомнить все «лучшие» свои навыки в работе с мячом. Дважды за пару минут он дарил мяч Третьякову на левом фланге штрафной, но соперник каким-то чудом не завершал эпизоды собственными голами.

Чтобы такого больше не повторялось, Кучер решил играть от атакующей стратегии с самого начала второго тайма, однако не успела о себе дать знать замена Когута, как на 56 минуте раздался сигнал «Воздушная тревога», поэтому матч был приостановлен на какое-то время.

А когда мы наконец-то вернулись к просмотру игры, то уже привычным образом увидели забитый мяч. «Днепр-1» успешно высчитал момент несогласованности между защитниками, и с передачи Бабенко из глубины поля Довбик отправился переигрывать вратаря в чужую штрафную. Вот только офсайд у форварда был такой длины, что и лайнсмен в него поместился бы, но при этом бригада рефери никакого нарушения правил не увидела. Очень противоречивый эпизод.

После этого «Александрии» было трудно найти свой футбол, однако нельзя было при этом сказать, что гости как-то пытались закрепить собственное преимущество. И очень зря, ведь защиту днепрян под занавес основного времени растянули передачами в ширину, и в итоге Мустафаеву на пустые ворота в пределах штрафной выкатил Цуриков. Этот пропущенный мяч отыграть у команды Кучера уже не хватало времени.

В следующем туре «Александрия» будет играть на выезде против закарпатского «Миная», а днепровский «Днепр-1» будет принимать киевское «Динамо».

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Александрия» – «Днепр-1» - 2:2

Мустафаев, 30, 88 – Бланко, 23, Довбик, 58

Кулаков, 75, Мирошниченко, 90+3 – Сарапий, 62

«Александрия»: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Копина (Цуриков, 69) – Рыбалка (Сигеев, 82), Михайленко (Ковалец, 68), Мустафаев – Третьяков, Кобзарь (Кожушко, 56), Калитвинцев (Кулаков, 69).

«Днепр-1»: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер – Бабенко, Рубчинский (Когут, 46) – Бланко (Назаренко, 82), Пихалонок, Гуцуляк – Довбик (Пидлепенец, 80).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 7 (2) – 8 (5)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 2 – 3.

АЛЕКСАНДРИЯ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Комментарии 9
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Фанькин кот
Молодцы александрийцы! Вообще то они выиграли этот поединок. Ведь второй гол днепрян был забит из явного оффсайда, всем это было видно, но только не простимулированным судьишкам. Позор!
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0
Springfield
ФКА взяла европейский балл! Они и в первом круге ничью раскатали. Та с какого перепуну они должны были дома проигрывать?
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0
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Aleks04
Уся боротьба попереду. Ще ціла весна. І кроти втрачатимуть.
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0
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ALKOSruLKA
Та ніякої боротьюи не буде, дивіться на речі не через рожеві окуляри! ШД візьме чемпіонство, причому з 5-7 очковим запасом... Інтрига буде лише за бронзу, де столичні мажори спробують навязати боротьбу конкурентам.... Хоча, швидше за все, кияни пролетять повз медалі....
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-1
Tatiana Tam
Можу поспорити, що наступний матч Дніпра судитиме монзуль
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-1
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