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  4. Александр КУЧЕР: «В конце игры нам не хватило класса»
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 15:52 | Обновлено 04 марта 2023, 15:54
408
0

Александр КУЧЕР: «В конце игры нам не хватило класса»

Наставник «Днепра-1» прокомментировал поединок с «Александрией» (2:2)

04 марта 2023, 15:52 | Обновлено 04 марта 2023, 15:54
408
0
Александр КУЧЕР: «В конце игры нам не хватило класса»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер не понимает, как его команда потеряла важные очки в матче с «Александрией».

– Почему сегодня «Днепр-1» потерял очки, тем более что команда очень мощно начала матч?

– Сейчас трудно сказать. Вы правильно говорите, что мы хорошо начали, имели много моментов и забили гол, но после этого я не знаю, что случилось с ребятами, которые начали допускать ошибки и просто дарить мяч сопернику. Потом мы забили второй мяч, но в конце игры видимо не хватило опытного и класса, ведь выигрывать в конце матча 2:1 и наткнуться на контратаку соперника – это, конечно, для меня непонятно. Надо было где-то совершить фол, тактически остановить соперника и отойти в оборону.

В целом игра была динамичной и понравилась болельщикам, ведь две команды стремились к победе. В «Александрии» хорошая команда, хороший тренер, так что пожелаем им удачи.

После 15 сыгранных матчей в активе «Днепра-1» 36 очков. Днепряне на три очка опережают «Шахтер», однако у горняков еще игра в запасе.

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Александр Кучер Днепр-1
Источник СК Днепр-1
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