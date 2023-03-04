Александр КУЧЕР: «В конце игры нам не хватило класса»

Главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер не понимает, как его команда потеряла важные очки в матче с «Александрией».

– Почему сегодня «Днепр-1» потерял очки, тем более что команда очень мощно начала матч?

– Сейчас трудно сказать. Вы правильно говорите, что мы хорошо начали, имели много моментов и забили гол, но после этого я не знаю, что случилось с ребятами, которые начали допускать ошибки и просто дарить мяч сопернику. Потом мы забили второй мяч, но в конце игры видимо не хватило опытного и класса, ведь выигрывать в конце матча 2:1 и наткнуться на контратаку соперника – это, конечно, для меня непонятно. Надо было где-то совершить фол, тактически остановить соперника и отойти в оборону.

В целом игра была динамичной и понравилась болельщикам, ведь две команды стремились к победе. В «Александрии» хорошая команда, хороший тренер, так что пожелаем им удачи.

После 15 сыгранных матчей в активе «Днепра-1» 36 очков. Днепряне на три очка опережают «Шахтер», однако у горняков еще игра в запасе.