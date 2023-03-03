В субботу, 4-го марта, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 12:00.

Еврокубковая часть первой половины 2023 года для команды Александра Кучера подошла к концу, даже не успев при этом перейти в свою весеннюю стадию. Но ничего страшного – у СК теперь будет неплохой повод сосредоточиться на чемпионской гонке, в рамках которой донецкий «Шахтер» сократил отставание уже до двух очков. Если кто успел позабыть, то и 2022 год «Днепр-1» завершал на минорной ноте поражением от «Кривбасса» (1:2), поэтому теперь будет вынужден цепляться за результат в игре против «Александрии», перед которой уже не выйдет пощеголять игровым опытом в новом году. Команда Руслана Ротаня уже сыграла в эффектную ничью против «Металлиста 1925» посреди текущей недели.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.