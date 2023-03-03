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Александрия
04.03.2023 12:00 - : -
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 18:29 |
145
0

Александрия – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

03 марта 2023, 18:29 |
145
0
Александрия – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1

В субботу, 4-го марта, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и днепровский «Днепр-1». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 12:00.

Еврокубковая часть первой половины 2023 года для команды Александра Кучера подошла к концу, даже не успев при этом перейти в свою весеннюю стадию. Но ничего страшного – у СК теперь будет неплохой повод сосредоточиться на чемпионской гонке, в рамках которой донецкий «Шахтер» сократил отставание уже до двух очков. Если кто успел позабыть, то и 2022 год «Днепр-1» завершал на минорной ноте поражением от «Кривбасса» (1:2), поэтому теперь будет вынужден цепляться за результат в игре против «Александрии», перед которой уже не выйдет пощеголять игровым опытом в новом году. Команда Руслана Ротаня уже сыграла в эффектную ничью против «Металлиста 1925» посреди текущей недели.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Днепр-1», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александрия Днепр-1 Александрия - Днепр-1 текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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