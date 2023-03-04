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  4. Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов
Чемпионат Украины
Александрия
04.03.2023 12:00 – FT 2 : 2
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 16:01 | Обновлено 04 марта 2023, 16:38
1929
1

Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

04 марта 2023, 16:01 | Обновлено 04 марта 2023, 16:38
1929
1
Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов
УПЛ

В субботу, 4 марта, состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу между «Александрией» и «Днепром-1». Игра завершилась со счетом 2:2.

Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Александрия» – «Днепр-1» - 2:2

Голы: Мустафаев, 30, 88 – Бланко, 23, Довбик, 58

«Александрия»: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Копина (Цуриков, 69) – Рыбалка (Сигеев, 82), Михайленко (Ковалец, 68), Мустафаев – Третьяков, Кобзарь (Кожушко, 56), Калитвинцев (Кулаков, 69).

«Днепр-1»: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер – Бабенко, Рубчинский (Когут, 46) – Бланко (Назаренко, 82), Пихалонок, Гуцуляк – Довбик (Пидлепенец, 80).

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Александрия).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Мустафаев (Александрия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Доминго Бланко (Днепр-1).
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Александрия Днепр-1 Александрия - Днепр-1 видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Довбик Доминго Бланко Эмиль Мустафаев
Источник Sport.ua
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Лина Битюкова
У Довбика офсайд метра полтора..
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