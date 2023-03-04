Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов
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В субботу, 4 марта, состоялся матч 16-го тура чемпионата Украины по футболу между «Александрией» и «Днепром-1». Игра завершилась со счетом 2:2.
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Украинская Премьер-лига. 16-й тур.
«Александрия» – «Днепр-1» - 2:2
Голы: Мустафаев, 30, 88 – Бланко, 23, Довбик, 58
«Александрия»: Шевченко – Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Копина (Цуриков, 69) – Рыбалка (Сигеев, 82), Михайленко (Ковалец, 68), Мустафаев – Третьяков, Кобзарь (Кожушко, 56), Калитвинцев (Кулаков, 69).
«Днепр-1»: Макс Валеф – Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер – Бабенко, Рубчинский (Когут, 46) – Бланко (Назаренко, 82), Пихалонок, Гуцуляк – Довбик (Пидлепенец, 80).
Видеообзор матча:
События матча
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