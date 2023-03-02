В субботу, 4 марта, состоится поединок «зимнего чемпиона» УПЛ «Днепра-1». Соперником днепрян станет «Александрия», которая занимает пятое место в турнирной таблице. Обе команды после зимней паузы уже успели провести официальные матчи.

Александрия

Главной новостью из лагеря клуба с Кировоградщины в зимнее межсезонье стало назначение на пост главного тренера команды Руслана Ротаня. Для молодого специалиста 2023 год будет настоящим вызовом. Ведь помимо решения задач с амбициозным александрийским коллективом Ротаню предстоит готовить национальную сборную Украины к противостоянию с Англией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Кроме того, обязанности наставника сборной U21 с Ротаня никто не снимал: в июне наша «молодежка» стартует на чемпионате Европы.

Дебют во главе «Александрии» для Ротаня состоялся в начале текущей недели, когда «желто-черные» проводили перенесенный матч 6 тура против «Металлиста 1925». Встреча завершилась вничью (3:3, при чем по ходу игры александрийцы проигрывали со счетом 1:3). В поединке против харьковчан за «желто-черных» дебютировали Николай Михайленко и Сергей Логинов. Оба пришли в «Александрию» на правах аренды – из киевского «Динамо» и «Днепра-1» соответственно. А перед противостоянием с лидером чемпионата «горожане» арендовали еще двух футболистов: из донецкого «Шахтера» пришли защитник Роман Савченко и полузащитник Кирилл Сигеев.

Днепр-1

На зимний перерыв команда Александра Кучера ушла лидером Украинской Премьер-лиги. И такой результат стал вполне заслуженным, ведь днепряне обыграли и «Динамо», и «Зарю», и «Шахтер» – клубы, которые неизменно ведут борьбу за наивысшие места нашего чемпионата. Единственное поражение «Днепр-1» потерпел в последнем матче перед зимней паузой, сенсационно уступив «Кривбассу». Ближайшего преследователя, донецкий «Шахтер», днепряне опережают в турнирной таблице на два очка, не будем сбрасывать со счетов и киевское «Динамо». Так что, весенняя битва за чемпионский титул обещает быть захватывающей.

Проверка боеспособности «Днепра-1» после зимней паузы состоялась в двухматчевом противостоянии 1/16 Лиги конференций против АЕКа Ларнака. К сожалению, команда Александра Кучера не смогла преодолеть кипрский барьер, с минимальным счетом уступив на выезде и сыграв в безголевую ничью в ответном матче. Тот же АЕК оставил днепрян за бортом Лиги Европы летом прошлого года. Но в таком результате, как ни парадоксально, есть и свой позитив. Теперь футболисты «Днепра-1» могут сконцентрироваться исключительно на чемпионате, в котором у них есть шансы покорить историческую высоту.

Зимой «Днепр-1» довольно качественно поработал на трансферном рынке. За игрой арендованных бразильцев Хайнера и Пеглоу мы уже имели возможность наблюдать в матчах против АЕКа. Еще одним новичком днепровской команды стал костариканский защитник Рональд Матаррита, который в составе своей национальной сборной принял участие в недавнем чемпионате мира. Также игроком «Днепра-1» стал Евгений Пасич, а из «Металлиста» на правах аренды пришли Танковский, Подлепенец и Каплиенко. Под вопросом участие в предстоящем поединке с «Александрией» Адамюка и Довбика. Футболисты, пропускавшие крайний матч с АЕКом из-за повреждений, тренируются по индивидуальной программе.

Статистика встреч

В украинском чемпионате «Александрия» и «Днепр-1» провели шесть очных дуэлей. При этом днепряне только раз сумели обыграть «желто-черных». Трижды успех сопутствовал александрийцам, а еще две встречи завершились вничью. Многострадальный матч первого круга нынешнего первенства команды пока так и не сыграли. Игра должна была состояться в 1 туре, но из-за участия днепрян в плей-офф Лиги Европы ее перенесли на ноябрь. Осенью футболисты провели на поле 10 минут, после чего из-за воздушной тревоги проследовали в укрытие. В тот день рашисты устроили массированный ракетный обстрел Украины, поэтому поединок не был доигран. Таким образом, весной «Александрия» и «Днепр-1» проведут два матча.

Прогноз на противостояние

Обе команды ставят высокие задачи и будут стремиться одержать победу. «Александрия» является неудобным соперником для «Днепра-1», поэтому лидеру чемпионата будет очень непросто на поле соперников. Считаем, что предстоящая встреча завершиться вничью.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Горох, Цуриков, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко, Рыбалка, Михайленко, Шулянский, В.Волошин, Мустафаев, Третьяков.

«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер, Бабенко, Рубчинский, Пеглоу, Пихаленок, Бланко, Гуцуляк.

4 марта, суббота