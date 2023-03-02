Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 18:57 |
470
0

Александрия – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Проверка лидера неудобным соперником

02 марта 2023, 18:57 |
470
0
Александрия – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В субботу, 4 марта, состоится поединок «зимнего чемпиона» УПЛ «Днепра-1». Соперником днепрян станет «Александрия», которая занимает пятое место в турнирной таблице. Обе команды после зимней паузы уже успели провести официальные матчи.

Александрия

Главной новостью из лагеря клуба с Кировоградщины в зимнее межсезонье стало назначение на пост главного тренера команды Руслана Ротаня. Для молодого специалиста 2023 год будет настоящим вызовом. Ведь помимо решения задач с амбициозным александрийским коллективом Ротаню предстоит готовить национальную сборную Украины к противостоянию с Англией в рамках отборочного турнира Евро-2024. Кроме того, обязанности наставника сборной U21 с Ротаня никто не снимал: в июне наша «молодежка» стартует на чемпионате Европы.

Дебют во главе «Александрии» для Ротаня состоялся в начале текущей недели, когда «желто-черные» проводили перенесенный матч 6 тура против «Металлиста 1925». Встреча завершилась вничью (3:3, при чем по ходу игры александрийцы проигрывали со счетом 1:3). В поединке против харьковчан за «желто-черных» дебютировали Николай Михайленко и Сергей Логинов. Оба пришли в «Александрию» на правах аренды – из киевского «Динамо» и «Днепра-1» соответственно. А перед противостоянием с лидером чемпионата «горожане» арендовали еще двух футболистов: из донецкого «Шахтера» пришли защитник Роман Савченко и полузащитник Кирилл Сигеев.

Днепр-1

На зимний перерыв команда Александра Кучера ушла лидером Украинской Премьер-лиги. И такой результат стал вполне заслуженным, ведь днепряне обыграли и «Динамо», и «Зарю», и «Шахтер» – клубы, которые неизменно ведут борьбу за наивысшие места нашего чемпионата. Единственное поражение «Днепр-1» потерпел в последнем матче перед зимней паузой, сенсационно уступив «Кривбассу». Ближайшего преследователя, донецкий «Шахтер», днепряне опережают в турнирной таблице на два очка, не будем сбрасывать со счетов и киевское «Динамо». Так что, весенняя битва за чемпионский титул обещает быть захватывающей.

Проверка боеспособности «Днепра-1» после зимней паузы состоялась в двухматчевом противостоянии 1/16 Лиги конференций против АЕКа Ларнака. К сожалению, команда Александра Кучера не смогла преодолеть кипрский барьер, с минимальным счетом уступив на выезде и сыграв в безголевую ничью в ответном матче. Тот же АЕК оставил днепрян за бортом Лиги Европы летом прошлого года. Но в таком результате, как ни парадоксально, есть и свой позитив. Теперь футболисты «Днепра-1» могут сконцентрироваться исключительно на чемпионате, в котором у них есть шансы покорить историческую высоту.

Зимой «Днепр-1» довольно качественно поработал на трансферном рынке. За игрой арендованных бразильцев Хайнера и Пеглоу мы уже имели возможность наблюдать в матчах против АЕКа. Еще одним новичком днепровской команды стал костариканский защитник Рональд Матаррита, который в составе своей национальной сборной принял участие в недавнем чемпионате мира. Также игроком «Днепра-1» стал Евгений Пасич, а из «Металлиста» на правах аренды пришли Танковский, Подлепенец и Каплиенко. Под вопросом участие в предстоящем поединке с «Александрией» Адамюка и Довбика. Футболисты, пропускавшие крайний матч с АЕКом из-за повреждений, тренируются по индивидуальной программе.

Статистика встреч

В украинском чемпионате «Александрия» и «Днепр-1» провели шесть очных дуэлей. При этом днепряне только раз сумели обыграть «желто-черных». Трижды успех сопутствовал александрийцам, а еще две встречи завершились вничью. Многострадальный матч первого круга нынешнего первенства команды пока так и не сыграли. Игра должна была состояться в 1 туре, но из-за участия днепрян в плей-офф Лиги Европы ее перенесли на ноябрь. Осенью футболисты провели на поле 10 минут, после чего из-за воздушной тревоги проследовали в укрытие. В тот день рашисты устроили массированный ракетный обстрел Украины, поэтому поединок не был доигран. Таким образом, весной «Александрия» и «Днепр-1» проведут два матча.

Прогноз на противостояние

Обе команды ставят высокие задачи и будут стремиться одержать победу. «Александрия» является неудобным соперником для «Днепра-1», поэтому лидеру чемпионата будет очень непросто на поле соперников. Считаем, что предстоящая встреча завершиться вничью.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Горох, Цуриков, Бондаренко, Бабогло, Мирошниченко, Рыбалка, Михайленко, Шулянский, В.Волошин, Мустафаев, Третьяков.

«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Хайнер, Бабенко, Рубчинский, Пеглоу, Пихаленок, Бланко, Гуцуляк.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

4 марта, суббота

«Александрия» – «Днепр-1»
Александрия. Стадион «Ника». 12:00
ТВ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports»
Арбитр:
АЛЕКСАНДРИЯ – ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос
Кривбасс – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кривбасс – Колос. Текстовая трансляция матча
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Днепр-1 Александрия - Днепр-1 прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Футбол | 02 марта 2023, 13:06 18
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?

Последние результаты лондонцев буквально подталкивают клубное руководство к кардинальным решениям

ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
Футбол | 02 марта 2023, 13:55 4
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала

Анастасия Лунина записала шуточное видео

19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
Футбол | 02.03.2023, 11:25
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
ВИДЕО. Хавбек Динамо Диалло вывел Сенегал U-20 в полуфинал Кубка Африки
Футбол | 02.03.2023, 19:05
ВИДЕО. Хавбек Динамо Диалло вывел Сенегал U-20 в полуфинал Кубка Африки
ВИДЕО. Хавбек Динамо Диалло вывел Сенегал U-20 в полуфинал Кубка Африки
Прометей – чемпион ЛЭБЛ! Украинский клуб досрочно обеспечил себе 1-е место
Баскетбол | 02.03.2023, 14:25
Прометей – чемпион ЛЭБЛ! Украинский клуб досрочно обеспечил себе 1-е место
Прометей – чемпион ЛЭБЛ! Украинский клуб досрочно обеспечил себе 1-е место
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
02.03.2023, 02:53 4
Футбол
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
01.03.2023, 11:07 16
Биатлон
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
ФОТО. Дочка Свитолиной анонсировала возвращение своей мамы в теннис?
28.02.2023, 19:40 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
01.03.2023, 16:37 29
Футбол
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
01.03.2023, 08:51 1
Бокс
Мудрик и Челси: пока что провально
Мудрик и Челси: пока что провально
01.03.2023, 12:49 74
Футбол
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
01.03.2023, 14:56 1
Биатлон
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
На место левого вингера. Шахтер нашел замену Мудрику в Таджикистане?
01.03.2023, 07:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности