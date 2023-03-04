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  4. ВИДЕО. Цыганков отдал голевую передачу в Испании. Это его 3-й ассист
Испания
04 марта 2023, 16:36 |
3247
5

ВИДЕО. Цыганков отдал голевую передачу в Испании. Это его 3-й ассист

Однако «Жирона» пока что проигрывает «Хетафе» со счетом 1:3

04 марта 2023, 16:36 |
3247
5
ВИДЕО. Цыганков отдал голевую передачу в Испании. Это его 3-й ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 4 марта, проходит матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Жироной».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.

К 75-й минуте игры счет в матче 3:1 в пользу хозяев поля. Единственный гол «Жирона» забила на 54-й минуте. Отличился Валентин Кастельанос, а голевую передачу на него отдал украинский футболист Виктор Цыганков.

Цыганков отдал ассист в третьем матче подряд. Теперь на счету 1 гол и 3 голевые передачи в 5 матчах за «Жирону».

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Виктор Цыганков Валентин Кастельянос Жирона Хетафе видео голов и обзор чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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sahka1981
Молодець.
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+6
Zhez53
Жирона, конечно, разгильдяи. Два первых гола просто подарили... 
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+2
Tatiana Tam
Хай порекомендує одного Мішу з Лондона, може той рівень Жирони потягне
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Zdolaemo
Это конечно не за 70 лямов банку греть , но тоже неплохо 
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+1
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