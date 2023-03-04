ВИДЕО. Цыганков отдал голевую передачу в Испании. Это его 3-й ассист

В субботу, 4 марта, проходит матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Жироной».

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К 75-й минуте игры счет в матче 3:1 в пользу хозяев поля. Единственный гол «Жирона» забила на 54-й минуте. Отличился Валентин Кастельанос, а голевую передачу на него отдал украинский футболист Виктор Цыганков.

Цыганков отдал ассист в третьем матче подряд. Теперь на счету 1 гол и 3 голевые передачи в 5 матчах за «Жирону».