Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев
В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте поединка. Тогда после подачи с углового отличился Уэсли Фофана. Голевую передачу на него отдал Бен Чилуэлл. Для Фофаны этот гол стал первым в футболке «пенсионеров».
Интересно, что «Челси» забил впервые за последние 397 минут в официальных матчах. Также лондонцы могут похвастаться первой победой за последние 7 матчей.
Украинский футболист Михаил Мудрик не появился на поле и провел весь матч в запасе.
Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур
Челси – Лидс – 1:0
Гол: Фофана, 53
Chelsea, Chelsea! 🔵#CheLee pic.twitter.com/C43qHt9XWW— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 4, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт заключил Максим Воронин
Однако «Жирона» пока что проигрывает «Хетафе» со счетом 1:3
П.С. Ну а если серьезно, то реально плохо, что Миша не играет. Чем-то уже начинает напоминать ситуацию с Луниным. А для полевого игрока сидеть на банке еще хуже, чем для воротника.
А если бы ушел за мечтой, в Арсенал, а не туда куда сказали хозяева, то я вот чет уверен если не на 100%, то около того, что он бы заиграл с первых матчей!!!