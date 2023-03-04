Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе

В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте поединка. Тогда после подачи с углового отличился Уэсли Фофана. Голевую передачу на него отдал Бен Чилуэлл. Для Фофаны этот гол стал первым в футболке «пенсионеров».

Интересно, что «Челси» забил впервые за последние 397 минут в официальных матчах. Также лондонцы могут похвастаться первой победой за последние 7 матчей.

Украинский футболист Михаил Мудрик не появился на поле и провел весь матч в запасе.

Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур

Челси – Лидс – 1:0

Гол: Фофана, 53