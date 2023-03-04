Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Чемпионат Англии
Челси
04.03.2023 17:00 – FT 1 : 0
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 марта 2023, 18:55 |
2276
32

Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев

04 марта 2023, 18:55 |
2276
32
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте поединка. Тогда после подачи с углового отличился Уэсли Фофана. Голевую передачу на него отдал Бен Чилуэлл. Для Фофаны этот гол стал первым в футболке «пенсионеров».

Интересно, что «Челси» забил впервые за последние 397 минут в официальных матчах. Также лондонцы могут похвастаться первой победой за последние 7 матчей.

Украинский футболист Михаил Мудрик не появился на поле и провел весь матч в запасе.

Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур

Челси – Лидс – 1:0

Гол: Фофана, 53

По теме:
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Арсенал – Борнмут. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
АПЛ. Манчестер Сити уверенно разобрался с Ньюкаслом
Уэсли Фофана Бен Чилуэлл Михаил Мудрик Челси Лидс Челси - Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Футбол | 03 марта 2023, 19:32 2
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины

Контракт заключил Максим Воронин

ВИДЕО. Цыганков отдал голевую передачу в Испании. Это его 3-й ассист
Футбол | 04 марта 2023, 16:36 5
ВИДЕО. Цыганков отдал голевую передачу в Испании. Это его 3-й ассист
ВИДЕО. Цыганков отдал голевую передачу в Испании. Это его 3-й ассист

Однако «Жирона» пока что проигрывает «Хетафе» со счетом 1:3

Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Футбол | 04.03.2023, 06:34
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
Футбол | 04.03.2023, 17:52
Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Футбол | 04.03.2023, 15:56
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Комментарии 32
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DaVinci
Нарешті Мудрик допоміг команді
Ответить
+9
FunnyCat_____
Донецкие боты проигнорируют эту ветку ; как и ветку о Цыганкове  Зато на новостях о комментарии Румына и о поражении ДК , их больше чем обычно на стадион на Шахтёр приходит 
Ответить
+8
Показать Скрыть 5 ответов
axylinam
Когда Мудрик на лавочке, Челси выигрывает, талисман получился недорогой, всего 100 лямов
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
bzzzzzz
Еще и забили с уголового, все понятно с этим недоклубом. Небость еще и всеми силами сели назад, чтоб удержать победу против грозного лидса. Жалкое зрелище.
Ответить
+3
Алексей Петров
Энцо три матча подряд играет, как дерево, но вопросов нет. Феликс порит супермоменты в каждой игре, но вопросов нет. Вопросы только к Мудрику, надеюсь уйдет в аренду с правом выкупа, а Челси пусть отбивается от Лидса с пятью ЦЗ, как будто это финал ЛЧ
Ответить
+3
Показать Скрыть 4 ответа
Аргумент
Мудрик не вышел на поля ,ну и что ,к Боруссии берегут ,Зиеш незаменимый тоже не вышел! Товарищам с Динамо не про Мудрика нужно писать ,а напиться с горя и забыть сухой позор от Ингульца 
Ответить
+1
think about me
95% типов матч не смотрели. Половина состава просто дно. Енцо 120 млн как дерево играет, ниодного момента не создал, в защиту иногда даже возвращаться не хотел. Ковачич просто посредственный игрок. Защита сыграла более менее но можно было лучше. Фелиш интересный создатель а его ставят на фланг играть где все его плюсы невелируються. Стерлинг был опасен но это не тот самый стерлинг 4 летней давности, скорость упала. Хаверц почти без мяча играет и делает дохрена чёрной работы. После гола нужно было выпускать Мишу, обамеянга и оставлять стерлинга, менять полузащитников и играть на контр атаках. А по итогу поттер выпускает ещё защитников и полузащитников и сушит игру. Может страх им двигал не знаю. Челси моментами неплохо так играл но из-за того что полузащита не может придумать ничего кроме как отдать пас ближнему то и получается что моментов мало
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Remark
5 замен у Челси и ни в одной Мудрик не вышел. Как то печально это смотрится Эт что выходит, что у ника-личинки Запасной теперь новый кумир запасной? 
П.С. Ну а если серьезно, то реально плохо, что Миша не играет. Чем-то уже начинает напоминать ситуацию с Луниным. А для полевого игрока сидеть на банке еще хуже, чем для воротника. 
А если бы ушел за мечтой, в Арсенал, а не туда куда сказали хозяева, то я вот чет уверен если не на 100%, то около того, что он бы заиграл с первых матчей!!!
Ответить
0
fitnes_sports066
Скорее всего это его позиция в этом клубе, роль Коваленко ждёт его. Рекорд Шевченко в Челси побит.
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Tatiana Tam
Мурзіку варто пошукати клуб його рівня. Десь в чемпіоншипі. Вже навіть з запасу не виходить
Ответить
-1
Показать Скрыть 3 ответа
Алексей Петров
А Сранни со своей ботофермой тут? Надеюсь ныл уже про Монзуль и как Динамо прибивают судьи?
Ответить
-7
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
03.03.2023, 21:57 18
Футбол
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
03.03.2023, 04:20 13
Футбол
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
02.03.2023, 16:48
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
03.03.2023, 07:00
Биатлон
Проблемы с Фьюри. Переговоры о поединке Усика зашли в тупик
Проблемы с Фьюри. Переговоры о поединке Усика зашли в тупик
02.03.2023, 21:15 19
Бокс
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 1
Война
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
03.03.2023, 12:32 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности