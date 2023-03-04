В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 17:00 по Киеву.



Челси



Что говорить о «Челси»? У команды все плохо. Если не побеждать у «Саутгемптона», то стоит ли быть уверенным в победе над «Лидсом». Интересно, что «Лидс» недавно обыграл «святых» на своем поле со счетом 2:0. «Павлины» тоже являются аутсайдерами АПЛ, поэтому все-таки «синие» являются фаворитами в этой предстоящей встрече. У лондонцев 3 поражения подряд и всего одна победа в 11 матчах. Команда находится на 10-й позиции в таблице АПЛ, имея в своем активе 31 очко после 24 туров. «Челси» вылетел с Кубка Англии и Кубка английской лиги, проиграл первый матч 1/8 финала ЛЧ «Боруссии Д», Поттер скоро должен уйти с команды, куча травмированных игроков... В общем, все плохо, как и было сказано выше, но, возможно, победа придаст «пенсионерам» хоть какой-то уверенности.

Кстати, вернемся к лазарету «Челси». В матче с «Лидсом» команде не помогут Аспиликуэта, Броя, Канте, Маунт, Пулишич и Силва. С защитой вообще непонятно что будет, ну а с нападением стоит ожидать полный матч от украинского вингера Михаила Мудрика. Вообще, для Мудрика это отличный шанс проявить себя и не быть «агентом 007» (0 голов, 0 пассов, 7 матчей). Именно этот матч и будет для Михаила седьмым в футболке «Челси».



Лидс



У «Лидса» был назначен новый тренер Хави Грасия. С испанским наставником команда провела один матч, который проиграла со счетом 2:0 «Фулхэму» в Кубке Англии. Вообще у команды последние результаты буду получше, чем у «Челси». «Павлины» как минимум выиграли 3 встречи в последних 11 матчах и у них нет трех поражений подряд. Можно сказать, что у «Лидса» соперники были послабее, но и многомиллионого состава у них нет.

Команда вылетела с Кубка Англии, идет на 17-м месте в чемпионате Англии и находится недалеко от зоны вылета. С топ-клубами «Лидс» играет неплохо. В последних четырех матчах с лидерами АПЛ команда показала неплохой результат: ничья 2:2 с «МЮ», 0:0 с «Ньюкаслом», 1:3 с «Ман Сити» и 3:4 с «Тоттенхэмом». Да и с «Челси» они отлично отыграли в третьем туре сезона АПЛ 2022/23 – обыграли «пенсионеров» 3:0.



Ориентировочные составы

«Челси»: Кепа – Джеймс, Кукурелья, Кулибали, Бадиашиль – Фернандес, Галлахер, Мудрик – Хаверц, Стерлинг, Феликс

«Лидс»: Мелье – Фирпо, Эйлинг, Вёбер, Купер – Адамс, МакКенни – Гнонто, Харрисон, Саммервилл – Бэмфорд



Прогноз



У «Челси» большой спад в игре и вряд-ли что-то поменяется, если «пенсионеров» будет возглавлять Грэм Поттер. Нашей ставкой будет «фора +1» на «Лидс» с коэффициентом 1.76.

4 марта, суббота