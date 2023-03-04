Англия04 марта 2023, 16:55 | Обновлено 04 марта 2023, 17:10
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Челси – Лидс. Мудрик – в запасе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 4 марта в 17:00 по Киеву
04 марта 2023, 16:55 | Обновлено 04 марта 2023, 17:10
3410
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В субботу, 4 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток английского арбитра Майкла Оливера прозвучит в 17:00 по Киеву.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
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