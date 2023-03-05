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Чемпионат Англии
Челси
04.03.2023 17:00 – FT 1 : 0
Лидс
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Англия
05 марта 2023, 02:19 |
82
0

Челси  – Лидс – 1:0. 1-й гол синих за 397 минут – без Мудрика. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 26-го тура АПЛ

05 марта 2023, 02:19 |
82
0
Челси  – Лидс – 1:0. 1-й гол синих за 397 минут – без Мудрика. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте поединка. Тогда после подачи с углового отличился Уэсли Фофана.

«Челси» забил впервые за последние 397 минут в официальных матчах. Также лондонцы могут похвастаться первой победой за последние 7 матчей.

Украинский футболист Михаил Мудрик не появился на поле и провел весь матч в запасе.

Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур

Челси – Лидс – 1:0

Гол: Фофана, 53

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Уэсли Фофана (Челси).
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Источник Sport.ua
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