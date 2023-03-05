Челси – Лидс – 1:0. 1-й гол синих за 397 минут – без Мудрика. Видео гола
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В субботу, 4 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Англии по футболу между «Челси» и «Лидсом». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте поединка. Тогда после подачи с углового отличился Уэсли Фофана.
«Челси» забил впервые за последние 397 минут в официальных матчах. Также лондонцы могут похвастаться первой победой за последние 7 матчей.
Украинский футболист Михаил Мудрик не появился на поле и провел весь матч в запасе.
Чемпионат Англии по футболу. 26-й тур
Челси – Лидс – 1:0
Гол: Фофана, 53
События матча
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