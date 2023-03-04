Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона была близка к камбеку с 0:3. Цыганков отдал очередной ассист
Чемпионат Испании
Хетафе
04.03.2023 15:00 – FT 3 : 2
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
04 марта 2023, 17:08 | Обновлено 04 марта 2023, 17:46
1213
4

Жирона была близка к камбеку с 0:3. Цыганков отдал очередной ассист

«Бело-красные» уступили в гостях «Хетафе»

04 марта 2023, 17:08 | Обновлено 04 марта 2023, 17:46
1213
4
Жирона была близка к камбеку с 0:3. Цыганков отдал очередной ассист
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Жироной». Игра завершилась поражением «бело-красных» со счетом 2:3.

Счет в матче был открыт на 2-й минуте матча. Отличился Энес Унал. Вскоре он сделал дубль, увеличив преимущество своей команды на 14-й минуте. Под конец первого тайма «Хетафе» забил 3-й мяч – отличился Борха Майорал.

Во 2-м тайме «Жирона» ожила и начала показывать более качественный футбол. Это принесло свои плоды – на 54-й минуте гол забил Валентин Кастельянос с передачи украинского футболиста Виктора Цыганкова. Цыганков отдал ассист в третьем матче подряд. Теперь на счету 1 гол и 3 голевые передачи в 5 матчах за «Жирону».

На 80-й минуте «Жирона» смогла забить еще один гол благодаря взятию ворот от Мигеля Гутьерреса. Однако сравнять счет у команды не получилось.

Чемпионат Испании по футболу. 24-й тур

Хетафе – Жирона – 3:2

Голы: Унал, 2, 14, Майорал – Кастельанос, 54, Гутьеррес, 80

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Гутьеррес (Жирона).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Валентин Кастельянос (Жирона).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе).
14’
ГОЛ ! С пенальти забил Энес Унал (Хетафе).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
По теме:
Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
Отдал ассист и стал одним из лучших. Какая оценка Цыганкова за матч Жироны?
Верес – Черноморец – 1:3. Пенальти Гладкого, 1-й гол Бадибанги. Видео голов
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов
Футбол | 04 марта 2023, 16:01 1
Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов
Александрия – Днепр-1 – 2:2. Дубль Мустафаева и гол Довбика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 16-го тура УПЛ

Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Теннис | 03 марта 2023, 22:14 0
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США
Сенсация была близко. Дебют украинки завершился вылетом в полуфинале в США

Сабина Зейналова удачно выступила на соревнованиях в Остине

Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Футбол | 04.03.2023, 08:14
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Жалею, что взяли Лунева, он пока не может нам помочь»
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Футбол | 03.03.2023, 19:32
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Футбол | 04.03.2023, 17:35
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Оба мяча Динамо пропустило после ошибок арбитра»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vh
Віті можна побажати тільки здоров'я, а так хлопець не пропаде. 
Ответить
+4
Віталій Яценко
В Ла Лізі така історія, що навіть команда, яка зараз на 6 місці, не може почувати себе спокійно. Парочка невдалих матчів і з верхньої частини таблиці падаєш вниз. Тому для Жирони важливо зберегти себе у Ла Лізі.
А за Віктора радий. Він має хорошу пресу. І всі задоволені його грою. Добре, що багато грає. Для Збірної це важливо. Дійсно може вже влітку піти в клуб сильніше, якщо продовжить забивати і асистувати.
Ответить
+1
Andrey_1992
Знав би ти, Циганков, як ти вчасно втік з динамівського болота
Ответить
0
y-maxim
Жирона команда середняк. Не бачити їм призових місць
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
02.03.2023, 17:10 4
Футбол
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
02.03.2023, 16:27 4
Бокс
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
Клуб-сенсация не сыграет в финале Кубка Нидерландов. Не позволяет религия
04.03.2023, 06:34
Футбол
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
03.03.2023, 18:08 4
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
03.03.2023, 07:00
Биатлон
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
Решающий сет – под ноль. Костюк вышла в четвертьфинал турнира в Остине
03.03.2023, 00:23 5
Теннис
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
02.03.2023, 18:32 7
Биатлон
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
03.03.2023, 09:04 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности