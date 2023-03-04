Жирона была близка к камбеку с 0:3. Цыганков отдал очередной ассист
«Бело-красные» уступили в гостях «Хетафе»
В субботу, 4 марта, состоялся матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу между «Хетафе» и «Жироной». Игра завершилась поражением «бело-красных» со счетом 2:3.
Счет в матче был открыт на 2-й минуте матча. Отличился Энес Унал. Вскоре он сделал дубль, увеличив преимущество своей команды на 14-й минуте. Под конец первого тайма «Хетафе» забил 3-й мяч – отличился Борха Майорал.
Во 2-м тайме «Жирона» ожила и начала показывать более качественный футбол. Это принесло свои плоды – на 54-й минуте гол забил Валентин Кастельянос с передачи украинского футболиста Виктора Цыганкова. Цыганков отдал ассист в третьем матче подряд. Теперь на счету 1 гол и 3 голевые передачи в 5 матчах за «Жирону».
На 80-й минуте «Жирона» смогла забить еще один гол благодаря взятию ворот от Мигеля Гутьерреса. Однако сравнять счет у команды не получилось.
Чемпионат Испании по футболу. 24-й тур
Хетафе – Жирона – 3:2
Голы: Унал, 2, 14, Майорал – Кастельанос, 54, Гутьеррес, 80
⏱ FINAL en el Coliseum. @GetafeCF 3-2 @gironafc#VamosGeta | #GetafeGirona pic.twitter.com/Dw7Q4W7G8a— Getafe C.F. (@GetafeCF) March 4, 2023
🏁 Final— Girona FC (@GironaFC) March 4, 2023
⚽️ @tatycaste11anos
⚽️ @Miguel3Guti #GetafeGirona ❤️🤍 pic.twitter.com/u1OaFiPEzr
События матча
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А за Віктора радий. Він має хорошу пресу. І всі задоволені його грою. Добре, що багато грає. Для Збірної це важливо. Дійсно може вже влітку піти в клуб сильніше, якщо продовжить забивати і асистувати.