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  4. Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Испания
04 марта 2023, 02:16 |
7
0

Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Виктор Цыганков пожалует в пригород Мадрида в качестве флагмана своего нового клуба

04 марта 2023, 02:16 |
7
0
Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, в Хетафе на стадионе «Колизеум Альфонсо Перес» состоится матч двадцать четвертого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Хетафе» и «Жирона». Стартовый свисток арбитра Мигеля Мартинес Мунуэры из Валенсии прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Хетафе


Испанский специалист Мичел начинал прошлый сезон во главе «Хетафе», однако уже к началу октября его попросили на выход. Причина настолько скорой отставки главного тренера достаточно проста – отсутствие необходимых результатов. Сейчас же Мичел достигает куда более высоких результатов во главе греческого «Олимпиакоса», а от приглашения чуть более молодого Кике Санчеса Флореса «городские» не так уж и много выиграли. Минувшая кампания завершилась 15 строчкой, но уже в начале текущего футбольного года все проблемы команды из пригорода Мадрида вновь стали актуальными.

Как их решать в кратчайшие сроки – Кике не знает. Хотя определенные надежды на него все-таки возлагались по итогу побед над «Реалом Сосьедад» и «Осасуной» на старте сезона. Но этим результатам предшествовала серия неудач, а после них началась новая. И так по кругу – от победы через неудачи к очередному, но крайне редкому успеху. Из Кубка Испании «Хетафе» также уже успел вылететь на стадии 1/16 финала, уступив «Леванте». Небольшой прогресс был в последнее время, когда дерби против «Атлетико» и «Райо Вальекано» неожиданно завершились ничьими (дважды по 1:1), а затем подоспела и победа над «Валенсией» (1:0). Но эти результаты дали всего семь очков, тогда как предыдущие четыре игры чемпионата, а также прошлый матч против «Вильярреала» (1:2) – ни одного. Вот и не странно, что команда Кике сейчас идет предпоследней, хотя и сложно играть хуже, чем «Эльче», от которого даже у кризисного «Хетафе» отрыв в 13 очков.

Жирона


У каталонской «Жироны» тоже есть свой Мичел, вот только более молодой, нежели когда-то был в истории «Хетафе» и точно более успешный. Во всяком случае, в текущих реалиях испанского футбола. С тех пор, как «City Group» приобрели контрольный пакет акций данного клуба, безбедное будущее ему практически было гарантировано. «Красно-белые» подкрепили собственный прогресс повышением в классе по итогам прошлой кампании, а сейчас вполне прилично себя ощущают в середине турнирной таблицы, успевая при этом играть в яркий и результативный футбол. Не всегда эта характеристика идет на пользу команде, у которой только +1 в графе разницы забитых и пропущенных мячей, но хотя бы фанатам на домашние игры ходить не скучно.

А тут еще и украинская диаспора болельщиков подтянулась к футбольной жизни «жирондинцев» по итогам зимней трансферной кампании и приобретения клубом Виктора Цыганкова. Поначалу его очень осторожно подводили к основному составу, и сейчас понятно почему – три голевых действия (гол + 2 голевых паса) за 184 минуты привели к тому, что организаторы Ла Лиги анонсируют очередной тур национального первенства с призывом наблюдать за игрой нашего соотечественника. Улучшаются на этом фоне и результаты «Жироны», которой было очень тяжело выходить после паузы перед Рождеством, однако в двух последних матчах меньше трех мячей она соперника не забивала.

Ориентировочные составы


«Хетафе»: Сория – Альварес, Альдерет, Дуарте, Даконам – Максимович, Арамбарри, Аленья – Майораль, Унал, Мунир.

«Жирона»: Гассанига – Эрнандес, Хуанпе, Буэно, Мартинес – Рикельме, Б. Гарсия, Ромеу, А. Гарсия, Цыганков – Кастельянос.

Не сыграют: … – Коуто, Эррера, Кальйенс, Кебе.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре Цыганков и партнеры будут иметь проблемы в атаке. Нашей ставкой будет позиция – «Жирона» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.

4 марта, суббота

«Хетафе» – «Жирона»
Хетафе. «Колизеум Альфонсо Перес». 15:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Мигель Мартинес Мунуэра (Валенсия, Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Жирона Хетафе Виктор Цыганков прогнозы Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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