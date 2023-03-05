Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу

26 февраля «Манчестер Юнайтед» наконец-то завершил свою шестилетнюю трофейную засуху, сумев завоевать Кубок английской лиги, оказавшись сильнее в финале этого турнира «Ньюкасла» (2:0). Удивительно, но по состоянию на сейчас именно «красные дьяволы», которые уже давно переживают затяжной кризис, являются единственной командой английской Премьер-лиги, сохраняющей шансы на победу в четырех турнирах текущего сезона. И первый триумф в Кубке лиги, кажется, только добавил «аппетита» главному тренеру Эрику тен Хагу, а также его подопечным, которые во весь голос заговорили об амбициях побеждать чаще и в более важных турнирах.

Для «Манчестер Юнайтед» это обстоятельство может стать настоящим водоразделом, особенно на фоне полностью провального минувшего сезона, когда фанаты «красных дьяволов» буквально плевались от низкосортного футбола, демонстрируемого командой под руководством временного коуча, коим выступал немец Ральф Рангник.

Приход Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» изначально разделил поклонников команды на два лагеря. Если оптимисты полагали, что нидерландский специалист сумеет кардинально изменить игру «красных дьяволов» и, что не менее важно – повысить психологическую устойчивость коллектива, то вот пессимисты продолжали утверждать, что персона главного тренера в нынешнем «Манчестер Юнайтед» не столь значима, а для перемен к лучшему клубу, прежде всего, нужно сменить собственников, избавившись от надоевшей и алчной семейки Глейзеров.

Пока тен Хаг не выглядит волшебником, который бы с ходу исправил изрядно заржавевший механизм «Манчестер Юнайтед», и вернул клуб на путь к выигрышам всех возможных трофеев, однако уже через чуть более чем полгода его работы можно смело отмечать, что нидерландцу удалось изменить команду, вернув уверенность и качество выступлений даже тем игрокам, которые ранее подвергались оглушительной, если не сказать огульной критике.

Одним из ярких примеров здесь выступает опытный бразильский центральный полузащитник Фред, хорошо известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера». В июле 2018 года «красные дьяволы» отдали «горнякам» за южноамериканца 59 миллионов евро, что до переезда Михаила Мудрика в «Челси» было самой дорогой продажей в истории украинского клуба, но с того момента Фред всегда был крайне неоднозначной фигурой на «Олд Траффорд».

Пика критики в свой адрес Фред дождался в сезоне-2021/22. Тогда его активно «полоскали» вместе с партнером по центру поля шотландцем Скоттом Мактоминеем. Для Рангника эти двое виделись едва ли не идеальной парой центрхавов, а вот многочисленным экспертам выбор тогдашнего наставника «Манчестер Юнайтед» не давал покоя. Впрочем, некоторые из них являются последовательными критиканами Фреда – например, легендарный экс-хавбек «красных дьяволов» Рой Кин заявлял, что бразилец слишком ленив для команды, а вот потенциальный новый собственник клуба английский миллиардер Джим Рэтклифф приводил Фреда в качестве наглядного примера по глупым затратам со стороны клуба.

Но, несмотря на многочисленные призывы к руководству «Манчестер Юнайтед» как можно скорее избавиться от Фреда, в футбольном мире находились люди, которые очень лестно высказывались об этом хавбеке, выделяя его сильные качества. Странно или нет, но большинство среди таковых – земляки экс-хавбека «Шахтера»… Например, Дани Алвес, который сейчас находится в изоляторе по подозрению в изнасиловании, ранее заявлял, что считает Фреда лучшим полузащитником в составе сборной Бразилии, а проблемы исполнителя на клубном уровне связывал исключительно с тренерскими недоработками. А другой легендарный фулбек «селесао» Роберто Карлос и вовсе выделил Фреда, как ключевого исполнителя в нынешнем составе сборной Бразилии, с которым бы он, если бы была такая теоретическая возможность, хотел бы сыграть в одной команде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Очевидно, что тен Хаг не пожелал спешить с выводами, и не пошел на поводу у толпы. Сложно сказать, прислушивался ли нидерландец к мнениям Дани Алвеса или Роберто Карлоса, но у тренера на Фреда были свои планы. Коуч «Манчестер Юнайтед» довольно быстро разглядел сильные и слабые стороны полузащитника и придумал, как лучшего всего использовать того в собственных тактических задумках.

Фред не стал у тен Хага безоговорочно ключевым игроком первой команды «Манчестер Юнайтед», но доказал свою ценность, как появляясь на поле со скамейки запасных, так и выходя с первых минут. Его неустанный прессинг и подвижность на поле, а также способность забивать важные голы и отдавать результативные передачи – это то, что пользуется уважением в раздевалке «Юнайтед», и тен Хаг научился обращать это в пользу для команды и ее результатов.

По подсчетам Wyscout, Фред в настоящий момент является лидером английской Премьер-лиги по участию в единоборствах в обороне в пересчете на 90 минут. Этот показатель у бразильца составляет 10,92. При этом, в 59% случаев Фред выходит из дуэлей победителем. Если добавить к этому отличную статистику по перехватам мяча (5,37 за матч), отборам и подборам (12,33 за матч), становится ясно, почему тен Хаг видит у бразильца будущее в своей команде, и почему клуб решил воспользоваться опцией по однолетней пролонгации контракта футболиста.

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«У Фреда определенно большое будущее в «Манчестер Юнайтед». Одна из причин, по которой я так говорю, заключается в том, что я много раз слышал от людей, знакомых с ситуацией, о том, насколько высоко о нем думают в клубе. Есть несоответствия в его выступлениях, я принимаю это. Но это то, что он делает. В одну минуту кажется, что у него не может быть никакого будущего в долгосрочной перспективе, а в следующую минуту он выглядит почти незаменимым в составе», - заявил недавно известный английский журналист и инсайдер Дин Джонс.

Вероятно, эти слова Джонса не являются сугубо оценочными и отождествляющими исключительно личную точку зрения журналиста. Эрик тен Хаг действительно приловчился использовать Фреда в тех ситуациях, когда бразилец способен быть максимально полезным, и в этом случае нидерландец не согласится на расставание с таким исполнителем, даже несмотря на присутствие интереса к нему со стороны «Пари Сен-Жермен» и возможность для МЮ компенсировать трансферные затраты на покупку бразильца.

Удивительно, но Фред в Англии, несмотря на частую критику в его адрес, оказался в состоянии доказать свою полезность для команды уже при четвертом ее главном тренере. Бразилец играл при Жозе Моуриньо, затем стал важной фигурой в команде Уле-Гуннара Сульшера и сменившего его Ральфа Рангника, а теперь продолжает появляться на поле уже и при Эрике тен Хаге. Очевидно его история в «Манчестер Юнайтед» - это хрестоматийный случай, когда со стороны невозможно оценить то, что прекрасно заметно изнутри коллектива. И эту прописную истину нельзя забывать никогда, особенно если просыпается жгучее желание кого-то как следует за что-то «припечатать»…