6 знаковых трансферов игроков Шахтера в клубы АПЛ

После завершения осенней части сезона в УПЛ, а также окончания розыгрыша ЧМ-2022 в Катаре, основное внимание украинских футбольных болельщиков всецело сфокусировано на открывшемся в Европе 1 января зимнем трансферном окне. Главной интригой отечественного рынка является судьба потенциального переезда 22-летнего вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в английскую Премьер-лигу, где интерес к молодому таланту проявляют два лондонских клуба – «Арсенал» и «Челси».

Состоится ли трансфер Мудрика в январе – покажут ближайшие несколько недель, а пока мы предлагаем вспомнить шесть наиболее знаковых трансферов игроков «Шахтера» в клубы АПЛ…

6. Андрей Штолцерс

Гражданство: Латвия

Трансфер в: «Фулхэм»

Время трансфера: январь 2001 года

Сумма трансфера: 2 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Штолцерс (в центре) в составе «Фулхэма»

Латвийский форвард Андрей Штолцерс, который на родине ярко проявил себя в рядах «Сконто», перебрался в «Шахтер» в начале 1998 года. Поговаривали, что за трансфер легионера «горняки» отдали неплохую по тем временам и по меркам собственного бюджета сумму. В настоящий момент портал Transfermarkt оценивает тот переход в 250 тысяч евро.

В «Шахтере» Штолцерс провел три неполных сезона, и стал за это время трехкратным обладателем «серебренных» медалей чемпионата Украины. Результативностью не блистал, но свои 5-6 голов за сезон забивал, а еще неплохо показал себя в квалификации еврокубков, особенно когда отличился дублем в воротах «Силекса». В какой-то момент донецкий клуб и футболист решили, что дальше им стоит двигаться разными дорогами. Тогдашний наставник «горняков» Виктор Прокопенко захотел делать ставку на других футболистов, а Штолцерсу искали команду в Испании и Португалии, но получили предложение от московского «спартака». Именно туда Андрей отбыл на правах аренды, причем показал себя довольно неплохо, однако клубы не смогли согласовать сумму полноценного трансфера, и Штолцерс был вынужден вернуться в «Шахтер».

Впрочем, поиграть снова за «горняков» латвийскому форварду не удалось. Он приглянулся тогдашнему наставнику «Фулхэма» Жану Тигана, который высмотрел Штолцерса в матче Лиги чемпионов против «Реала», где тот не давал спокойной жизни Роберто Карлосу. В итоге, как рассказывал сам латвиец, вариант с переездом в «Фулхэм» устроил все стороны, а «Шахтер» выручил за него порядка 2 миллионов фунтов стерлингов.

Для «Шахтера» трансфер Штолцерса в Англию стал одним из первых серьезных трансферов времен независимости Украины. И пускай на тот момент «дачники» выступали в Чемпионшипе, они являлись лидерами турнирной таблицы, и уже спустя полгода повысились до уровня Премьер-лиги. Увы, Штолцерсу, который забил два мяча в Чемпионшипе, впоследствии так и не удалось отличиться голами в АПЛ. Латвийский форвард покинул «Фулхэм» свободным агентом летом 2004-го, после чего недолго поиграл за «Йовил Таун», а затем выступал за азербайджанский «Баку», латвийские «Сконто» и «Олимп».

Карьеру футболиста Штолцерс завершил летом 2010 года в малоизвестном клубе «Хейз энд Идинг Юнайтед» из пятого по силе дивизиона английского футбола. После этого на несколько лет экс-форвард «Шахтера» и сборной Латвии пропал из поля зрения, а затем начал тренерскую карьеру, поработав с юношами «Фулхэма» и ряда команд из Гонконга. Крайней должностью Штолцерса был пост технического директора гонконгского «Истерна», который он покинул в мае 2020 года.

5. Джулиус Агахова

Гражданство: Нигерия

Трансфер в: «Уиган»

Время трансфера: январь 2007 года

Сумма трансфера: 2,1 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Джулиус Агахова перебрался в «Шахтер» в конце 2000 года из тунисского клуба «Эсперанс». За нигерийца, по слухам, заплатили около 1 миллиона долларов, а потому неудивительно, что на молодого новичка, которого ряд авторитетных европейских изданий включал в когорту наиболее перспективных футболистов того времени, начали делать ставку, как на будущего топ-голеадора команды. Дебют Агаховы в «Шахтере» был действительно впечатляющим, так как он забил 7 мячей в первых 8 поединках чемпионата Украины за «горняков». В 2002 году Джулиус помог «Шахтеру» добыть свое первое в истории чемпионство, а затем еще дважды выигрывал с дончанами «золото» в Украине, в том числе был автором решающего гола в единственном, а от того уже легендарном «золотом матча» с «Динамо» в Кривом Роге, который потребовалось провести для определения чемпиона в сезоне-2005/06.

Агахова, которого болельщики «Шахтера» наверняка запомнили по феерическим кульбитам, исполняемым форвардом после каждого забитого мяча, на протяжении ряда лет был лакомым кусочком на трансферном рынке Европы, но руководство «горняков» не желало расставаться с талантом. Именно тогда в прессе в отношении донецкого клуба впервые стало употребляться словосочетание «золотая клетка», означающее, что выкупить какого-то важного для команды игрока у «Шахтера» почти нереально. Но в какой-то момент статус Агаховы и его результативность упали, а боссы «горняков» стали сговорчивее, что впоследствии помогло клубу отойти от концепции «золотой клетки» в сторону более гибкого поведения на рынке. В итоге в начале 2007 года Джулиус все-таки уехал в Англию, где за него чуть более 2 миллионов фунтов заплатил «Уиган». Карьера в АПЛ у нигерийца не заладилась. Еще до того у Агаховы начались проблемы с травмами, и они вместе с другими неурядицами позволили нигерийцу сыграть только 20 матчей в АПЛ, в которых он так и не отличился ни одним забитым мячом…

Летом 2008 года Агахова за 1 миллион евро ушел в турецкий «Кайсериспор», а еще через год вернулся в «Шахтер», который как раз успел завоевать Кубок УЕФА. Второе пришествие в донецкий клуб оказалось для нигерийца отнюдь не таким успешным, как первое. Он был резервным форвардом в команде Мирчи Луческу, абсолютно не блистал результативностью, и часто испытывал проблемы со здоровьем. Сезон-2010/11 Агахова на правах аренды провел в «Севастополе», где забил 1 мяч в 10 матчах УПЛ, после чего вернулся в Донецк, добыл там оставшийся год по контракту, а весной 2013-го огласил о завершении карьеры.

В настоящий момент Агахове 40 лет. Он не стал оставаться в большом футболе в роли тренера, но открыл собственную академию в Лагосе, а также сотрудничает с различными агентами, помогая им находить талантов в разных уголках родной Нигерии, хотя известно, что основную часть времени Джулиус проводит в Англии, где он успел обзавестись комфортным жильем.

4. Элано

Гражданство: Бразилия

Трансфер в: «Манчестер Сити»

Время трансфера: июль 2007 года

Сумма трансфера: 8 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Элано Блумер перешел в «Шахтер» из «Сантоса» в начале 2005 года за 8 миллионов долларов. Период его адаптации в донецком клубе был непростым, но вскоре хавбек доказал, что обладает должной степенью мастерства и таланта, чтобы не только выходить в основе «горняков», но и получить вызов в национальную сборную Бразилии. Для тогдашнего «Шахтера» это было событием невероятной важности, лишний раз подчеркивающим, что вектор на покупку бразильских талантов – правильный и стратегически оправданный.

Впрочем, из-за непростого характера и сложностей во взаимоотношениях с Мирчей Луческу, Элано задержался в «Шахтере» ненадолго. Летом 2007 года, наверняка памятуя о ситуации с Агаховой, на котором «горняки» в итоге могли заработать значительно больше, если бы продали форварда на пике славы, донецкий клуб отпустил Элано в «Манчестер Сити» за 8 миллионов фунтов. На тот момент «горожан» еще не выкупили арабские инвесторы, но Элано оказался достаточно важным игроком первой команды «Сити» и на второй свой сезон в клубе, когда его собственником стали уже представители ОАЭ.

Для «Шахтера» трансфер Элано, который уже был игроком сборной Бразилии, в «Манчестер Сити» оказался знаковым, так как донецкий клуб продемонстрировал, что способен и готов договариваться о продаже своих лидеров за границу. Спустя два года «горожане» продали бразильского хавбека в «Галатасарай», а еще через полтора сезона Элано вернулся на родину, где поиграл за «Сантос», «Гремио» и «Фламенго», прежде чем поддался искушению поехать в экзотическую Индийскую Суперлигу, где даже стал чемпионом вместе с клубом «Ченнайин».

Карьеру игрока Элано завершил в родном «Сантосе» в начале 2017 года. Он сумел провести 50 поединков за сборную Бразилии, сыграв в ее рядах на Кубках Америки-2007 и 2011, а также на Кубке конфедераций-2009 и чемпионате мира-2010. В настоящий момент 41-летний Элано пытается построить тренерскую карьеру, хотя с августа минувшего года, после ухода из «Наутико», сидит без работы.

3. Разван Рац

Гражданство: Румыния

Трансфер в: «Вест Хэм»

Время трансфера: июль 2013 года

Сумма трансфера: свободный агент

Getty Images/Global Images Ukraine

В «Шахтере» было несколько румынских фланговых защитников, как то Флавиус Стойкан и Даниэль Флоря, но именно Развану Рацу удалось стать действительно ключевой фигурой для обороны «горняков», причем в этом статусе легионер находился несколько лет кряду, не давая шансов другим качественным исполнителям – тому же Вячеславу Шевчуку.

Рац провел в Донецке 10 лет – с лета 2003-го по лето 2013-го. С «горняками» он 7 раз становился чемпионом Украины, 5 раз выигрывал Кубок и 4 раза – Суперкубок страны. В 2009-м с Рацем в составе «горняки» выиграли Кубок УЕФА, одолев в финале немецкий «Вердер» (2:1), причем именно румынский фулбек стал автором голевой передачи на Луиса Адриано при первом забитом мяче «горняков».

В случае с Рацем в «Шахтере» понимали, что очень щедрых предложений по румыну вряд ли получат, а потому сделали все, чтобы «выжать» из сотрудничества с Разваном максимум. Когда это было сделано, «горняки» и Рац договорились о том, что футболист попробует свои силы в одной из топ-лиг Европы, и таковой оказалась АПЛ, где румын подписал договор с «Вест Хэмом». Тем самым, «Шахтеру», несмотря на уход игрока в статусе свободного агента, удалось продемонстрировать, что даже ветеран его команды может быть востребован в одной из сильнейших лиг планеты, что имиджево также сыграло в пользу дончан.

Что правда, сотрудничество Раца с «Вест Хэмом» было недолгим. Уже через полгода стороны решили его прервать, а Разван отбыл в испанский «Райо Вальекано», где получил возможность показать себя в Ла Лиге. Впоследствии перешел в ПАОК, но затем вновь вернулся в «Райо Вальекано», с которым даже поиграл в Сегунде.

Карьеру игрока Разван Рац завершил летом 2018 года в румынском клубе «Поли Тимишоара». Ныне ему 41 год, и пока экс-фулбек «Шахтера» не выказывает желания продолжать работать в профессиональном футболе. Известно, что Рац инвестирует в инфраструктурные и жилищные объекты в Румынии, а еще он поддерживает Украину в ее борьбе с оккупантами.

2. Фернандиньо

Гражданство: Бразилия

Трансфер в: «Манчестер Сити»

Время трансфера: июль 2013 года

Сумма трансфера: 34 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразильский опорник Фернандиньо оказался одним из самых успешных трансферных кейсов «Шахтера» за всю историю. Его приобрели летом 2005 года за 7 миллионов фунтов из «Атлетико Паранаэнсе», а спустя восемь лет продали в «Манчестер Сити» за 34 миллиона, что стало трансферным рекордом для клуба на тот момент.

В «Шахтере» Фернандиньо прошел через очень многое – от довольно непростой адаптации до статуса безоговорочного лидера коллектива, от тяжелейшей травмы, полученной в матче с «Оболонью» и прогнозов о скором завершении карьеры – до трансфера в один из лучших клубов мирового футбола. Именно в «Шахтере» Фернандиньо стал футболистом сборной Бразилии, в рядах которой побывал на ЧМ-2014. Также бразилец принимал участие с финале Кубка УЕФА-2008/09, в котором «горняки» одолели «Вердер».

Почти все современные значимые достижения «Шахтера» связаны с Фернандиньо, а потому клубу было очень важно, чтобы исходящий трансфер этого легионера получился знаковым. Это удалось не только с точки зрения суммы сделки, но и с точки зрения той значимости, которая была у Фернандиньо в «Манчестер Сити» на протяжении всех девяти лет пребывания в стане «горожан». За английскую команду бразилец провел 383 матча, что на 99 больше, чем за восемь лет в «Шахтере». Неудивительно, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола до последнего пытался сохранить стареющего Фернандиньо в составе, несмотря на то, что тот получал бы меньше игровой практики. Более того, именно экс-опорник «Шахтера» многими называется лучшим бразильцем за всю историю АПЛ…

Летом минувшего года Фернандиньо принял решение вернуться в родной для него «Атлетико Паранаэнсе». У 37-летнего ветерана подписан контракт с клубом до конца 2024 года, и пока непонятно, как надолго хавбек пожелает оставаться в профессиональном футболе, которому отдал очень много сил, но и взамен получил невероятное количество трофеев, титулов и регалий.

1. Фред

Гражданство: Бразилия

Трансфер в: «Манчестер Юнайтед»

Время трансфера: июль 2018 года

Сумма трансфера: 47 млн фунтов

Getty Images/Global Images Ukraine

Фред перебрался в «Шахтером» летом 2013 года из «Интернасьонала» за 15 миллионов евро. В перспективе в нем видели замену для покинувшего клуб Фернандиньо, и в целом воспитанник «колорадос» доказал, что скауты «горняков» не ошиблись. За пять лет в украинской команде Фред трижды становился чемпионом, был ключевой фигурой у Мирчи Луческу, а затем и у Паулу Фонсеки, дважды играл в плей-офф Лиги чемпионов. Хавбек действовал несколько в иной манере, нежели Фернандиньо, но все равно отличался невероятной цепкостью и отличным видением поля, а потому неудивительно, что в конечном итоге на него опять обратили внимание в «Манчестер Сити».

Что правда, выиграть трансферную борьбу за Фреда летом 2018-го удалось уже не «горожанам», а их землякам из «Манчестер Юнайтед». Руководство «Шахтера» сумело максимально монетизировать интерес ряда топ-клубов к своему лидеру, что вылилось в рекордный трансфер для донецкого клуба – 59 миллионов евро (47 миллиона фунтов).

И пускай у фанатов «Манчестер Юнайтед» и экспертов часто возникают претензии к Фреду, бразилец провел за «красных дьяволов» уже 178 матчей, что больше, чем за пять лет в «Шахтере» (155). При этом, недавно английский клуб активировал опцию на продление контракта хавбека до 2024 года. Поговаривают, что в МЮ будут готовы рассмотреть и продажу Фреда, интерес к которому проявляет французский гранд «Пари Сен-Жермен». Как бы там ни было, но 29-летний футболист еще наверняка проведет несколько сезонов на топ-уровне в Европе…