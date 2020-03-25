Джулиус АГАХОВА: «Президент Шахтера отклонил предложения МЮ и Арсенала»

У экс-игрока «Шахтера» был шанс попасть в один из топ-клубов

  • 25.03.2020 19:22
  • 183 просмотра
  • 0 комментариев
Джулиус АГАХОВА: «Президент Шахтера отклонил предложения МЮ и Арсенала»
© Twitter. Джулиус Агахова

Бывший нападающий «Шахтера» Джулиус Агахова признался, что в начале своей карьеры имел возможность переехать из Украины в один из топ-клубов Англии, но не был отпущен президентом «горняков» Ринатом Ахметовым.

«В свое время у меня была возможность перейти в «Эвертон», «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед», но их предложения были отклонены президентом «Шахтера». Он сделал это не из-за денег, а потому что не хотел, чтобы я уходил даже за очень большие деньги на то время», - рассказал Агахова.

Напомним, в январе 2007 года «Шахтер» все же отпустил Агахову в Англию. Его подписал «Уиган», но, вероятно, за куда меньшие деньги, чем ранее предлагали за нигерийца «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности