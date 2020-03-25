Джулиус АГАХОВА: «Президент Шахтера отклонил предложения МЮ и Арсенала»

Бывший нападающий «Шахтера» Джулиус Агахова признался, что в начале своей карьеры имел возможность переехать из Украины в один из топ-клубов Англии, но не был отпущен президентом «горняков» Ринатом Ахметовым.

«В свое время у меня была возможность перейти в «Эвертон», «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед», но их предложения были отклонены президентом «Шахтера». Он сделал это не из-за денег, а потому что не хотел, чтобы я уходил даже за очень большие деньги на то время», - рассказал Агахова.

Напомним, в январе 2007 года «Шахтер» все же отпустил Агахову в Англию. Его подписал «Уиган», но, вероятно, за куда меньшие деньги, чем ранее предлагали за нигерийца «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».