Экс-легионер Шахтера рассказал об ужасах, из-за которых не стал тренером

Джулиус Агахова считает тренерскую работу неблагодарной, особенно в родной Нигерии

  • 31.03.2020 10:56
  • 1620 просмотров
  • 2 комментария
Экс-легионер Шахтера рассказал об ужасах, из-за которых не стал тренером
© Instagram. Джулиус Агахова

Нигерийский экс-футболист «Шахтера» Джулиус Агахова, который завершил карьеру в 2012 году, объяснил, почему принял решение не идти в тренеры.

«Прежде всего, я скажу, что после карьеры футболиста вовсе не обязательно быть тренером. Мне было достаточно посмотреть, как относились к моим старшим коллегам, которые решили стать тренерами, чтобы убить в себе желание тренировать. Некоторым из них даже остались должны, хотя их уже нет в живых. Пусть их души покоятся с миром».

«Посмотрите, что происходит в чемпионате Нигерии. Здесь полно голодных игроков. Как их тренировать? Причем тренеры еще и требуют денег от футболистов, чтобы те получали возможность выходить на поле. Нужно понимать, что большинство игроков пришли в футбол из бедных семей, имеют высокую жажду успеха. Откуда им взять деньги? Это я говорю из собственного опыта».

«Что же касается агентского бизнеса, то я не так давно получил соответствующую лицензию от Федерации футбола Нигерии. Сейчас я сотрудничаю со многими другими агентами, чтобы находить молодых талантов по всей стране», - рассказал 38-летний Агахова.

Ранее Агахова говорил, что принял решение завершить карьеру в 30 лет из-за отношения со стороны тогдашнего наставника «Шахтера» Мирчи Луческу.

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(3 голоса)

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Комментарии
    myroslavmail
      myroslavmail, 31.03.2020 12:02
    +1
    axylinam, 31.03.2020 11:06
    В Украине такое тоже возможно,кто вовремя отстегнул деньжат тренеру,тот и вышел в основе,поэтому у болел часто много вопросов по стартовым составам В Шахтёре и Динамо на такое врядли пойдут,а в клубах нищебродах запросто
    та й на дитячому рівні, мають батьки кошти - будеш грати ...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 31.03.2020 11:06
    +2
    В Украине такое тоже возможно,кто вовремя отстегнул деньжат тренеру,тот и вышел в основе,поэтому у болел часто много вопросов по стартовым составам В Шахтёре и Динамо на такое врядли пойдут,а в клубах нищебродах запросто
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 31.03.2020 11:06
    +2
    В Украине такое тоже возможно,кто вовремя отстегнул деньжат тренеру,тот и вышел в основе,поэтому у болел часто много вопросов по стартовым составам В Шахтёре и Динамо на такое врядли пойдут,а в клубах нищебродах запросто
    Ссылка
    myroslavmail
      myroslavmail, 31.03.2020 12:02
    +1
    axylinam, 31.03.2020 11:06
    В Украине такое тоже возможно,кто вовремя отстегнул деньжат тренеру,тот и вышел в основе,поэтому у болел часто много вопросов по стартовым составам В Шахтёре и Динамо на такое врядли пойдут,а в клубах нищебродах запросто
    та й на дитячому рівні, мають батьки кошти - будеш грати ...
    Ссылка
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