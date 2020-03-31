Экс-легионер Шахтера рассказал об ужасах, из-за которых не стал тренером

Нигерийский экс-футболист «Шахтера» Джулиус Агахова, который завершил карьеру в 2012 году, объяснил, почему принял решение не идти в тренеры.

«Прежде всего, я скажу, что после карьеры футболиста вовсе не обязательно быть тренером. Мне было достаточно посмотреть, как относились к моим старшим коллегам, которые решили стать тренерами, чтобы убить в себе желание тренировать. Некоторым из них даже остались должны, хотя их уже нет в живых. Пусть их души покоятся с миром».

«Посмотрите, что происходит в чемпионате Нигерии. Здесь полно голодных игроков. Как их тренировать? Причем тренеры еще и требуют денег от футболистов, чтобы те получали возможность выходить на поле. Нужно понимать, что большинство игроков пришли в футбол из бедных семей, имеют высокую жажду успеха. Откуда им взять деньги? Это я говорю из собственного опыта».

«Что же касается агентского бизнеса, то я не так давно получил соответствующую лицензию от Федерации футбола Нигерии. Сейчас я сотрудничаю со многими другими агентами, чтобы находить молодых талантов по всей стране», - рассказал 38-летний Агахова.

Ранее Агахова говорил, что принял решение завершить карьеру в 30 лет из-за отношения со стороны тогдашнего наставника «Шахтера» Мирчи Луческу.