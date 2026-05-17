Траоре стал автором 100-го африканского гола в истории Шахтера
Вспомним всех африканских футболистов, которые забивали голы за горняков во всех турнирах
Буркинийский нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре забил свой 31-й гол за горняков во всех турнирах.
Произошло это в выездном матче 29-го тура УПЛ против Кривбасса.
Буркиниец открыл счет в этой встрече.
Этот гол также стал 100-м африканским в истории Шахтера.
Интересным фактом является то, что второй и третий голы горняков в этой игре забил также представитель Африки, нигериец Проспер Оба.
Вспомним всех африканских игроков, отмечавшихся забитыми мячами за Шахтер во всех турнирах.
Лучшие африканские бомбардиры Шахтера во всех турнирах
- 54 – Джулиус Агахова (Нигерия)
- 31 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо)
- 5 – Ассан Н'Диайе (Сенегал)
- 4 – Эммануэль Окодува (Нигерия)
- 4 – Оларенважу Кайоде (Нигерия)
- 3 – Проспер Оба (Нигерия)
- 1 – Алаа Грам (Тунис)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
