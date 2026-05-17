Траоре стал автором 100-го африканского гола в истории Шахтера

Буркинийский нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре забил свой 31-й гол за горняков во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 29-го тура УПЛ против Кривбасса.

Буркиниец открыл счет в этой встрече.

Этот гол также стал 100-м африканским в истории Шахтера.

Интересным фактом является то, что второй и третий голы горняков в этой игре забил также представитель Африки, нигериец Проспер Оба.

Вспомним всех африканских игроков, отмечавшихся забитыми мячами за Шахтер во всех турнирах.

Лучшие африканские бомбардиры Шахтера во всех турнирах