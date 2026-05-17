Украина. Премьер лига
17 мая 2026, 17:39 | Обновлено 17 мая 2026, 17:40
Траоре стал автором 100-го африканского гола в истории Шахтера

Вспомним всех африканских футболистов, которые забивали голы за горняков во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Буркинийский нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре забил свой 31-й гол за горняков во всех турнирах.

Произошло это в выездном матче 29-го тура УПЛ против Кривбасса.

Буркиниец открыл счет в этой встрече.

Этот гол также стал 100-м африканским в истории Шахтера.

Интересным фактом является то, что второй и третий голы горняков в этой игре забил также представитель Африки, нигериец Проспер Оба.

Вспомним всех африканских игроков, отмечавшихся забитыми мячами за Шахтер во всех турнирах.

Лучшие африканские бомбардиры Шахтера во всех турнирах

  • 54 – Джулиус Агахова (Нигерия)
  • 31 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо)
  • 5 – Ассан Н'Диайе (Сенегал)
  • 4 – Эммануэль Окодува (Нигерия)
  • 4 – Оларенважу Кайоде (Нигерия)
  • 3 – Проспер Оба (Нигерия)
  • 1 – Алаа Грам (Тунис)
Сергей Турчак
100-го африканского гола в истории Шахтера Шахтёр в Африке не играл
