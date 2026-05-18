Второй раз в истории за Шахтер в одном матче УПЛ забивали два африканца

Во второй раз в истории УПЛ в составе донецкого Шахтера в одном матче отличились голами сразу два африканских футболиста.

Впервые это произошло в апреле 2001, когда горняки на выезде победили киевское Динамо со счетом 2:1. Тогда в составе победителей голы забивали Джулиус Агахова (Нигерия) и Ассан Н'Диайе (Сенегал).

Спустя 25 лет, в мае 2026, это произошло во второй раз. Шахтер в выездном поединке победил Кривбасс со счетом 3:2, забитыми мячами в этой игре отличились Лассина Траоре (Буркина-Фасо) и дважды Проспер Оба (Нигерия).

Матчи Шахтера в УПЛ, в которых за горняков голами отмечались два футболиста из Африки