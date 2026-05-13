Алаа Грам забил 99-й африканский гол в истории Шахтера
Защитник из Туниса стал 7-м африканцем, отмечавшимся голом в составе горняков
24-летний тунисский защитник Шахтера Алаа Грам забил 99-й африканский гол в составе горняков во всех турнирах.
Произошло это в матче 28-го тура УПЛ сезона 2025/26 против Оболони.
Также Грамм стал 7-м африканцем, который забивал за Шахтер, и первым представителем Туниса.
Ранее забивали нигерийцы Джулиус Агахова (54), Эммануэль Окодува (4), Оларенважу Кайоде (4) и Проспер Оба (1), сенегалец Ассан Н'Диаэ (5) и буркиниец Лассина Траоре (30).
В свое время за Шахтер выступали нигериец Айзек Окоронкво и танзаниец Новатус Мироши, однако они голами за горняков не отмечались.
Лучшие африканские бомбардиры Шахтера во всех турнирах
- 54 – Джулиус Агахова (Нигерия)
- 30 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо)
- 5 – Ассан Н'Диайе (Сенегал)
- 4 – Эммануэль Окодува (Нигерия)
- 4 – Оларенважу Кайоде (Нигерия)
- 1 – Проспер Оба (Нигерия)
- 1 – Алаа Грамм (Тунис)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стефан Борсон ожидает сокращения срока дисквалификации для Михаила
Киевляне с трудом обыграли Колос