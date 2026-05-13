  Алаа Грам забил 99-й африканский гол в истории Шахтера
Украина. Премьер лига
13 мая 2026, 19:37 | Обновлено 13 мая 2026, 19:51
Алаа Грам забил 99-й африканский гол в истории Шахтера

Защитник из Туниса стал 7-м африканцем, отмечавшимся голом в составе горняков

ФК Шахтер. Алаа Грам

24-летний тунисский защитник Шахтера Алаа Грам забил 99-й африканский гол в составе горняков во всех турнирах.

Произошло это в матче 28-го тура УПЛ сезона 2025/26 против Оболони.

Также Грамм стал 7-м африканцем, который забивал за Шахтер, и первым представителем Туниса.

Ранее забивали нигерийцы Джулиус Агахова (54), Эммануэль Окодува (4), Оларенважу Кайоде (4) и Проспер Оба (1), сенегалец Ассан Н'Диаэ (5) и буркиниец Лассина Траоре (30).

В свое время за Шахтер выступали нигериец Айзек Окоронкво и танзаниец Новатус Мироши, однако они голами за горняков не отмечались.

Лучшие африканские бомбардиры Шахтера во всех турнирах

  • 54 – Джулиус Агахова (Нигерия)
  • 30 – Лассина Траоре (Буркина-Фасо)
  • 5 – Ассан Н'Диайе (Сенегал)
  • 4 – Эммануэль Окодува (Нигерия)
  • 4 – Оларенважу Кайоде (Нигерия)
  • 1 – Проспер Оба (Нигерия)
  • 1 – Алаа Грамм (Тунис)
