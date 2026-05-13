Алаа Грам забил 99-й африканский гол в истории Шахтера

24-летний тунисский защитник Шахтера Алаа Грам забил 99-й африканский гол в составе горняков во всех турнирах.

Произошло это в матче 28-го тура УПЛ сезона 2025/26 против Оболони.

Также Грамм стал 7-м африканцем, который забивал за Шахтер, и первым представителем Туниса.

Ранее забивали нигерийцы Джулиус Агахова (54), Эммануэль Окодува (4), Оларенважу Кайоде (4) и Проспер Оба (1), сенегалец Ассан Н'Диаэ (5) и буркиниец Лассина Траоре (30).

В свое время за Шахтер выступали нигериец Айзек Окоронкво и танзаниец Новатус Мироши, однако они голами за горняков не отмечались.

Лучшие африканские бомбардиры Шахтера во всех турнирах