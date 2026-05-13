Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Шедевр Грама. Шахтер за пять минут дважды шокировал Оболонь
Украина. Премьер лига
ВИДЕО. Шедевр Грама. Шахтер за пять минут дважды шокировал Оболонь

Подопечные Арды Турана вышли вперед после ударов Луки Мейреллиша и Алаа Грама

ФК Шахтер Донецк. Алаа Грам

Донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь» встретились в среду, 13 мая, в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Николая Балакина прозвучал в 18:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана шокировали соперника уже на девятой минуте поединка, когда форвард Лука Мейреллиш хладнокровно переиграл вратаря Дениса Марченко.

В нынешнем сезоне 19-летний бразилец провел 27 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.

ГОЛ, 1:0! Мейреллиш, 9 мин

ГОЛ, 2:0! Грам, 14 мин

По теме:
Алаа Грам забил 99-й африканский гол в истории Шахтера
Шахтер и Оболонь были вынуждены покинуть поле на 17 минуте матча во Львове
ЗАХАРЧЕНКО: «После 2:0 начали больше думать о сохранении результата»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Оболонь Киев Шахтер - Оболонь Лука Мейреллиш Алаа Грам видео голов и обзор
Николай Тытюк
