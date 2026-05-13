ВИДЕО. Шедевр Грама. Шахтер за пять минут дважды шокировал Оболонь
Подопечные Арды Турана вышли вперед после ударов Луки Мейреллиша и Алаа Грама
Донецкий «Шахтер» и киевская «Оболонь» встретились в среду, 13 мая, в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Местом проведения поединка стал стадион «Арена-Львов». Стартовый свисток главного арбитра Николая Балакина прозвучал в 18:45 по киевскому времени.
Подопечные Арды Турана шокировали соперника уже на девятой минуте поединка, когда форвард Лука Мейреллиш хладнокровно переиграл вратаря Дениса Марченко.
В нынешнем сезоне 19-летний бразилец провел 27 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал две результативные передачи.
ГОЛ, 1:0! Мейреллиш, 9 мин
ГОЛ, 2:0! Грам, 14 мин
