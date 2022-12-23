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Украина. Премьер лига
23 декабря 2022, 10:57 | Обновлено 23 декабря 2022, 11:02
286
0

ПСЖ интересуется бывшим хавбеком Шахтера

Фред может перейти во французский гранд

23 декабря 2022, 10:57 | Обновлено 23 декабря 2022, 11:02
286
0
ПСЖ интересуется бывшим хавбеком Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Бразильский полузащитник Фред, выступающий в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», может попробовать свои силы во французском чемпионате.

Интерес к Фреду проявляет флагман Лиги 1 – ПСЖ. Парижский гранд давно следит за Фредом и готов сделать ему предложение.

В свою очередь «красные дьяволы» готовы продать игрока, если за него предложат 30 миллионов фунтов. Фред перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году из «Шахтера» за 59 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет один забитый мяч и две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Фред летом покинет «Манчестер Юнайтед» свободным агентом.

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Источник The Sun
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