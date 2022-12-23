ПСЖ интересуется бывшим хавбеком Шахтера
Фред может перейти во французский гранд
Бразильский полузащитник Фред, выступающий в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», может попробовать свои силы во французском чемпионате.
Интерес к Фреду проявляет флагман Лиги 1 – ПСЖ. Парижский гранд давно следит за Фредом и готов сделать ему предложение.
В свою очередь «красные дьяволы» готовы продать игрока, если за него предложат 30 миллионов фунтов. Фред перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году из «Шахтера» за 59 миллионов евро.
В этом сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет один забитый мяч и две желтые карточки.
Ранее сообщалось, что Фред летом покинет «Манчестер Юнайтед» свободным агентом.
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