ПСЖ интересуется бывшим хавбеком Шахтера

Бразильский полузащитник Фред, выступающий в английской Премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», может попробовать свои силы во французском чемпионате.

Интерес к Фреду проявляет флагман Лиги 1 – ПСЖ. Парижский гранд давно следит за Фредом и готов сделать ему предложение.

В свою очередь «красные дьяволы» готовы продать игрока, если за него предложат 30 миллионов фунтов. Фред перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году из «Шахтера» за 59 миллионов евро.

В этом сезоне полузащитник принял участие в 11 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет один забитый мяч и две желтые карточки.

Ранее сообщалось, что Фред летом покинет «Манчестер Юнайтед» свободным агентом.