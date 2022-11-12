Фред покинет Манчестер Юнайтед свободным агентом

Контракт бразильского полузащитника Фреда с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. После этого он, скорее всего, покинет клуб свободным агентом.

В контракте прописана опция продления до 2024 года, но сейчас ни одна из сторон не склоняется к тому, чтобы ее активировать. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не видит бразильского хавбека в своих планах.

В нынешнем сезоне АПЛ Фред лишь четыре раза вышел в основе. Хавбек перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году из «Шахтера» за 59 миллионов евро.