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  4. Фред покинет Манчестер Юнайтед свободным агентом
Англия
12 ноября 2022, 14:11 |
438
0

Фред покинет Манчестер Юнайтед свободным агентом

Контракт экс-хавбека «Шахтера» истекает в конце сезона

12 ноября 2022, 14:11 |
438
0
Фред покинет Манчестер Юнайтед свободным агентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Контракт бразильского полузащитника Фреда с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона. После этого он, скорее всего, покинет клуб свободным агентом.

В контракте прописана опция продления до 2024 года, но сейчас ни одна из сторон не склоняется к тому, чтобы ее активировать. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не видит бразильского хавбека в своих планах.

В нынешнем сезоне АПЛ Фред лишь четыре раза вышел в основе. Хавбек перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2018 году из «Шахтера» за 59 миллионов евро.

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Фред Манчестер Юнайтед
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Источник The Guardian
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