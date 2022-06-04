Украина. Премьер лига04 июня 2022, 23:10 |
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ВИДЕО. Вместе мы сильны. Бывший игрок Шахтера поддержал Украину
Разван Рац принял участие в благотворительной ярмарке
04 июня 2022, 23:10 |
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Экс-защитник «Шахтера» и сборной Румынии Разван Рац поучаствовал в благотворительной ярмарке, посвященной Украине.
Рац занимался продажей наклеек и открыток в вышиванке и розовой панамке, которую носит фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк.
«Вместе мы сильны», – подписал видео Разван, на котором звучит песня хит Stafania – победитель Евровидения-2022.
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