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  4. ВИДЕО. Вместе мы сильны. Бывший игрок Шахтера поддержал Украину
Украина. Премьер лига
04 июня 2022, 23:10 |
764
0

ВИДЕО. Вместе мы сильны. Бывший игрок Шахтера поддержал Украину

Разван Рац принял участие в благотворительной ярмарке

04 июня 2022, 23:10 |
764
0
ВИДЕО. Вместе мы сильны. Бывший игрок Шахтера поддержал Украину
ФК Шахтер Донецк. Разван Рац

Экс-защитник «Шахтера» и сборной Румынии Разван Рац поучаствовал в благотворительной ярмарке, посвященной Украине.

Рац занимался продажей наклеек и открыток в вышиванке и розовой панамке, которую носит фронтмен группы Kalush Orchestra Олег Псюк. 

«Вместе мы сильны», – подписал видео Разван, на котором звучит песня хит Stafania – победитель Евровидения-2022.

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