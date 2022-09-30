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  4. Выбор пал на экс-хавбека Шахтера. Роберто Карлос удивил заявлением
Англия
30 сентября 2022, 12:30 |
1689
0

Выбор пал на экс-хавбека Шахтера. Роберто Карлос удивил заявлением

Легендарный бразилец «Реала» отличился неординарным комментарием

30 сентября 2022, 12:30 |
1689
0
Выбор пал на экс-хавбека Шахтера. Роберто Карлос удивил заявлением
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

Бывший левый фулбек «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос, пообщавшись с прессой, ответил на вопрос, с кем из игроков нынешнего состава «селесао» хотел бы сыграть в одной команде.

Выбор Роберто Карлоса, похоже, удивил многих, так как он среди россыпи звезд назвал имя экс-хавбека «Шахтера», а ныне футболиста «Манчестер Юнайтед» Фреда.

«Это игрок, который обеспечит мне прекрасное прикрытие, чтобы я мог идти вперед, где я очень агрессивен, поэтому такие футболисты будут хорошо меня прикрывать», - дал пояснение Карлос.

Отметим, что после переезда в Англию Фред часто попадает под критику экспертов, но при этом бразильцу удается сохранять место в команде уже при пяти различных наставниках манкунианской команды.

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Роберто Карлос Фред Манчестер Юнайтед сборная Бразилии по футболу выбор редакции
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Источник Daily Mirror
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