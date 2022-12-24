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Англия
24 декабря 2022, 11:00 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:06
512
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед переподписал четырех игроков

Манкунианцы работают на перспективу

24 декабря 2022, 11:00 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:06
512
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед переподписал четырех игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщил о том, что клуб заключил новые контракты с защитниками Диогу Далотом и Люком Шоу, полузащитником Фредом и нападающий Маркусом Рэшфордом.

Сообщается, что «красные дьяволы» у всех футболистов активировали опции о продлении контрактов на год. В соответствии с этим соглашения с игроками теперь будут действовать до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне Рэшфорд в 20 матчах за «Ман Юнайтед» забил 9 голов и сделал 3 ассиста, на счету Шоу 2 ассиста в 16 играх, Далот провел 20 игр, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист, а Фред отметился 1 голом в 17 поединках.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Диогу Далот Фред Люк Шоу
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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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