МЮ в заложниках у алчности. Почему Глейзеры плюют на успехи команды

Самый титулованный клуб английского футбола – «Манчестер Юнайтед» - ныне переживает крайне непростые времена. 20-кратный чемпион после ухода с поста главного тренера шотландца Алекса Фергюсона, который произошел на финише сезона-2012/13, вот уже более девяти лет не может выиграть английскую Премьер-лигу, да и с завоеванием остальных трофеев дела у «красных дьяволов» идут, мягко говоря, неважнецки.

После ухода Фергюсона «Манчестер Юнайтед» сменил семерых наставников, однако ни Дэвид Мойес, ни Райан Гиггз, ни Луи ван Гал, ни Жозе Моуриньо, ни Уле-Гуннар Сульшер, ни Ральф Рангник, ни даже нынешний коуч команды Эрик тен Хаг, под руководством которого команда пока так и не может вернуться на вершину, не являются настолько первоочередными «мишенями» для нападок со стороны фанатов, как ненавистная большинству поклонников «Манчестер Юнайтед» американская бизнес-семейка Глейзеров.

Малкольм Глейзер в начале «нулевых» несколько лет кропотливо занимался тем, что скупал акции «Манчестер Юнайтед». Сперва речь шла, казалось бы, о незначительном их количестве, но в октябре 2004 года американцу принадлежала уже почти треть акций английского клуба – 30%. С этого момента Глейзер-старший получил формальное основание для начала переговоров с другими крупными акционерами о выкупе их доли с целью получения контрольного пакета акций.

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В мае 2005-го Малкольм Глейзер провел стремительные переговоры с рядом держателей акций клуба, что позволило ему сфокусировать в своих руках 75% акций «красных дьяволов», а летом того же года – довести эту долю до показателя в 98%, чего оказалось достаточно для принудительного выкупа всех оставшихся акций. На все финансовые операции у Глейзера ушло около 800 миллионов фунтов, или 1,5 миллиардов долларов США по обменному курсу на тот период.

Приход Глейзера изначально был негативно воспринят подавляющим большинством фанатов «Манчестер Юнайтед». Однако Алексу Фергюсону какое-то время удавалось сосуществовать с американцем, и даже обеспечивать клуб трофеями, а собственника – дополнительными доходами от их завоевания. Но в целом уже тогда было понятно, что «Манчестер Юнайтед» нужен Глейзеру вовсе не для того, чтобы штамповать победы в различных турнирах от года к году. Пополнение полок клубного музея виделось для Малкольма Глейзера лишь возможностью потешить тщеславие, но это не было для предприимчивого американца целью № 1.

Глейзер-старший хотел, чтобы «Манчестер Юнайтед» работал на его личное благосостояние, но уже через год после покупки клуба Малкольм пережил два инсульта, а в мае 2014-го, через 12 месяцев после ухода на пенсию Алекса Фергюсона, и вовсе отправился к праотцам. Английский клуб был передан в наследство детям Малкольма – пятерым сыновьям и одной дочери, причем двоих сыновей – Джоэла и Аврама – Глейзер-старший успел при жизни ввести в правление клуба, после чего они так и остаются его сопредседателями.

С тех пор, по сути, «Манчестер Юнайтед» медленно, но верно и окончательно превратился из футбольного гранда в машину по зарабатыванию денег. Семейству Глейзеров важны не победы команды в английской Премьер-лиге, а регулярные попадания в Лигу чемпионов – турнир, участие в котором позволяет получать максимальную выгоду, существующую к нынешнему дню в европейском футболе.

По подсчетам специалистов, за первые пять лет, когда дети Малкольма Глейзера стали владельцами «Манчестер Юнайтед», ими было «выкачано» из бюджета клуба на свои счета порядка 89 миллионов фунтов – это максимальный показатель из всех клубов АПЛ. В то время, как собственники «Челси», «Эвертона», «Манчестер Сити» и ряда других клубов активно дотируют свои проекты, для Глейзеров куда важнее, чтобы их личные счета всегда и вовремя пополнялись. Ради этого американцы готовы затягивать пояса на трансферном рынке, ограничивая своих тренеров в расходах и приводя к появлению откровенных проблем в составе, а еще – повышают стоимость сезонных абонементов, и прибегают к другим непопулярным в болельщицкой среде методам личной наживы.

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Интересно и то, что Глейзеры ранее ни в какую не проявляли желания продавать «Манчестер Юнайтед», хотя в разное время интерес к покупке этого клуба проявляли очень солидные мировые бизнесмены. Еще весной минувшего года появилась «первая ласточка», которая выглядела, скорее, как информационный «вброс» - мол, американские собственники готовы рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед» за 4 миллиарда фунтов. Хотя СМИ оговаривались, что это минимальный порог, а в реальности Глейзеры хотели бы лишь стартовать с этой суммы, постепенно повышая ее в дискуссиях с потенциальными покупателями, чья конкуренция и должна была бы сыграть на руку американцам.

По факту никто с Глейзерами так ни о чем и не договорился, а летом нынешнего года в прессе снова вспыхнули сплетни о возможной продаже «Манчестер Юнайтед». Интерес к легендарному клубу проявил британский миллиардер Джим Рэдклифф, который спустя несколько недель прокомментировал это событие достаточно прогнозируемо: «Манчестер Юнайтед» принадлежит семье Глейзеров, с которой я действительно провел встречу. Я общался с Джоэлом и Аврамом, и должен сказать, что они очень милые люди. Они настоящие джентльмены, действительно приятные люди, однако они не хотят продавать клуб. Он принадлежит шестерым детям покойного Малкольма Глейзера, и ни один из наследников не заинтересован в продаже своей доли».

Что правда, буквально накануне в прессу просочилась куда более правдоподобная версия переговоров. За продажу «Манчестер Юнайтед» Глейзеры потребовали у Рэдклифф, равно как и любого другого потенциального покупателя, совершенно фантастическую сумму – 10 миллиардов долларов. На текущий момент это реально баснословные деньги для мирового футбола, да и спорта в целом.

Для лучшего понимания ситуации уточним, что самым дорогостоящим проектом в мире спорта на текущий момент является клуб НФЛ «Даллас Ковбойс». Его оценочная стоимость равна 7,2 миллиардам фунтов. Также в тройку входят клуб НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс» (5,7 миллиардов фунтов) и профессиональный бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис» (5,3 миллиарда фунтов).

Самым дорогостоящим футбольным активом в мире считается мадридский «Реал», оценочная стоимость которого, по подсчетам аналитиков, равна 4,6 миллиардам фунтов. За «бланкос» следует «Барселона» - 4,5 миллиарда фунтов, и лишь третье место принадлежит «Манчестер Юнайтед» (4,1 миллиарда фунтов).

Самой же дорогостоящей фактической покупкой спортивного актива в истории является сделка, в результате которой компания Walton-Penner Family Ownership Group стала владельцем клуба НФЛ «Денвер Бронкос». Летом нынешнего года эта покупка была финализирована за 4,2 миллиарда фунтов.

Иными словами, Глейзеры просят за «Манчестер Юнайтед» в два с половиной раза больше денег, чем рекордная сделка в мире спорта, и почти в семь раз больше, нежели в свое время в долларовом эквиваленте, но без учета инфляционных процессов, потратил на покупку «красных дьяволов» их отец – Малкольм. При этом, если Глейзер-старший приобретал едва ли не самый успешный на тот момент футбольный проект европейского и мирового футбола, то нынешний «Манчестер Юнайтед» - это такой себе дремучий чулан, из которого еще есть что вынести на продажу или ради выгоды, но для превращения в успешную торговую лавку сперва следует инвестировать уйму времени и денег для наведения порядка во всем – начиная с инфраструктуры и заканчивая топ-менеджментом.

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Вряд ли Глейзеры будут кардинально что-то менять в своем подходе к «Манчестер Юнайтед». Если американцам не удастся выжать сверхмаксимум от продажи клуба, то они будут и дальше продолжать постепенно «выкачивать» из него все, что только будет возможно. От этого, безусловно, напрямую страдают спортивные результаты, потому как успешность МЮ – это не то, на чем непременно заостряют внимание владельцы. Им достаточно банального места в топ-4 и стабильного участия в плей-офф Лиги чемпионов, причем даже не на поздних его стадиях, а еще – наличия пары-тройки звезд в составе, на которых можно делать маркетинг в мировом масштабе.

Именно поэтому португалец Криштиану Роналду обречен на то, чтобы оставаться заложником воли семейства Глейзеров до момента истечения контракта. Американцам плевать на индивидуальные рекорды португальца, желающего как можно глубже «закопаться» в историю, чтобы о нем вспоминало еще много-много последующих поколений болельщиков. Глейзеры хотят зарабатывать здесь и сейчас, а расстаться со своей «дойной коровой» готовы лишь за сумму, которую им не предложит никто.

Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам

Но хуже всего то, что топовый европейский футбол, кажется, развивается абсолютно в деструктивном направлении, когда одни инвесторы готовы вбухивать колоссальные суммы в бездушные проекты, лишь бы только те стали успешными (вряд ли дополнительно стоит приводить пример «Пари Сен-Жермен», о котором наверняка в этот момент и так вспомнило подавляющее большинство наших читателей), а другие – максимально наживаться на некогда лучшей команде континента, продавая за пресловутые тридцать сребреников душу повелителю тьмы и владыке алчности…