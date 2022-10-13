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Англия
13 октября 2022, 17:36 | Обновлено 13 октября 2022, 17:39
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Братья Глейзеры готовы продать Манчестер Юнайтед

Американцы не хотят, но готовы к переговорам

13 октября 2022, 17:36 | Обновлено 13 октября 2022, 17:39
414
0
Братья Глейзеры готовы продать Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Братья Джоэл и Аврам Глейзеры, являющиеся владельцами английского «Манчестер Юнайтед», готовы к продаже клуба. Сообщается, что цена вопроса составляет 10 млрд долларов.

Якобы американские бизнесмены не горят желанием продавать «красных дьяволов», но, в принцицпе, готовы начать переговоры. Обязательное условие – предложение должно превышать сумму в 10 млрд долларов.

Если желание Глейзеров материализуется, то «Манчестер Юнайтед» станет самым дорогим спортивным клубов в мире. Сейчас таковым является клуб НФЛ «Даллас Ковбойз», оцениваемый в 8 млрд долларов.

Семья Глейзеров купила манкунианцев в 2005 году почти за 800 млн долларов.

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Манчестер Юнайтед Джоэл Глейзер Аврам Глейзер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Daily Star
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