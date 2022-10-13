Братья Глейзеры готовы продать Манчестер Юнайтед

Братья Джоэл и Аврам Глейзеры, являющиеся владельцами английского «Манчестер Юнайтед», готовы к продаже клуба. Сообщается, что цена вопроса составляет 10 млрд долларов.

Якобы американские бизнесмены не горят желанием продавать «красных дьяволов», но, в принцицпе, готовы начать переговоры. Обязательное условие – предложение должно превышать сумму в 10 млрд долларов.

Если желание Глейзеров материализуется, то «Манчестер Юнайтед» станет самым дорогим спортивным клубов в мире. Сейчас таковым является клуб НФЛ «Даллас Ковбойз», оцениваемый в 8 млрд долларов.

Семья Глейзеров купила манкунианцев в 2005 году почти за 800 млн долларов.