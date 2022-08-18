Как Роналду в МЮ стал заложником такого же помешанного, как и он сам

Минувшим летом Криштиану Роналду был героем «Олд Траффорд». Он вернулся на некогда родной стадион после двенадцати лет отсутствия, причем сделал это на фоне слухов о возможном переходе в стан злейшего оппонента «красных дьяволов» - «Манчестер Сити». Португалец не мог не понимать, в каком положении пребывает «Юнайтед», но рискнул и в итоге прогадал.

Спустя год Роналду выглядит как главный источник токсичности в раздевалке команды, которую едва-едва возглавил экс-коуч «Аякса» Эрик тен Хаг. 37-летний Криштиану категорично настроен продолжать выступления в Лиге чемпионов, чего нынешний «Манчестер Юнайтед», финишировавший в АПЛ-2021/22 лишь на шестом месте, ему предложить никак не может.

Именно Лига чемпионов является главной причиной, по которой Роналду хочет уйти из МЮ. Для Криштиану, который еще пять-семь лет назад азартно соревновался с Лионелем Месси за размер заработка и статус самого высокооплачиваемого футболиста планеты, в настоящий момент деньги отошли на второй план. Нет, португалец, конечно же, не готов играть бесплатно, хотя бы потому, что это негативным образом повлияет на его статус суперзвезды, однако если придется выбирать между понижением зарплаты, но с участием в Лиге чемпионов, или же сохранением оклада без игры в самом престижном клубном турнире континента, то Роналду однозначно выберет первый вариант.

Что правда, оба этих фактора (деньги и ЛЧ) ныне очень взаимосвязаны для Роналду. В британских СМИ пишут, что из-за «пролета» манкунианцев мимо Лиги чемпионов целому ряду футболистов первой команды были понижены зарплаты. Среди них оказался и Криштиану, который потерял 25% оклада. Поэтому несложно понять упаднические настроения португальца – помимо денег он теряет еще и смысл последних лет своей карьеры…

О том, что для Роналду в футболе на первый план вышли не деньги, а возможность войти в историю, в экспертных кругах говорят не один год. Португалец осознал: для того, чтобы его и через десятилетия называли величайшим, нужно установить как можно больше достижений и рекордов, превзойти которые последователям будет очень непросто. На текущий момент Криштиану является абсолютным лидером в истории Лиги чемпионов не только по количеству забитых мячей (141), но и по числу проведенных матчей (187). В обоих случаях «на пятки» португальцу наступает его «заклятый друг» Лионель Месси, имеющий в активе 125 голов в 156 поединках. С учетом того, что аргентинец на два года моложе, а также выступает в рядах «Пари Сен-Жермен», у которого не предвидится ни малейших проблем с попаданием в Лигу чемпионов в ближайшие годы, Роналду есть из-за чего нервничать.

Свое нежелание играть в «Манчестер Юнайтед», который остался без Лиги чемпионов, Роналду явственно демонстрировал все лето. Сперва португалец не прибыл на сбор команды вместе со всеми остальными игроками, якобы мотивируя это семейными обстоятельствами, а затем учинил демарш в спарринге против «Райо Вальекано», когда уже после первого тайма, будучи замененным, самовольно покинул стадион, чем не на шутку разозлил тен Хага.

Нидерландский специалист, как поговаривают в Англии, после прихода в «Манчестер Юнайтед» не был нацелен на расставание с Роналду. Тен Хаг полагал, что вокруг португальца сумеет построить обновленный коллектив, который будет способен решать поставленные задачи. Но столкнувшись уже в первые дни с нежеланием Криштиану оставаться на «Олд Траффорд», тен Хаг довольно быстро сменил свое мнение. Ныне судачат, что нидерландец готов к уходу Роналду, но с условием, что клуб подпишет другого центрфорварда на замену португальцу.

Более того, для тен Хага в чем-то даже выгодно, чтобы Роналду ушел. Это в Нидерландах 52-летний специалист являлся безоговорочным авторитетом, а в Англии у него нет абсолютно никаких заслуг, и пребывание в одном коллективе со звездой мирового футбола, которая еще и явно не планирует во что бы то ни стало помогать новоиспеченному коучу как можно скорее адаптироваться и сплотить команду, может оказаться для нидерландца пагубным фактором.

Getty Images/Global Images Ukraine. Аврам и Джоэл Глейзеры

Казалось бы, все медленно, но верно складывается в пользу ухода Роналду из «Манчестер Юнайтед», но здесь в дело включилось главное лицо – совладелец клуба Джоэл Глейзер. Без одобрения 55-летнего американца не происходит ни один трансфер «красных дьяволов», и именно Глейзер наложил вето на продажу Антони Марсьяля в 2018 году, когда представители француза публично заявляли о желании их клиента покинуть «Олд Траффорд».

В лице Джоэла Глейзера Криштиану Роналду нарвался на такого же, как и он сам, помешенного. Только если португалец грезит всевозможными рекордами и титулами, позволяющими увековечить себя в истории, то американец мыслит более материальными и приземленными категориями – ему важны деньги, являющиеся инструментом для реализации своих задумок. Глейзерам не обязательны постоянные чемпионские титулы «Манчестер Юнайтед». Их вполне устроит, если команда будет на вторых ролях, но зато со стабильными доходами с тенденцией к повышению. Именно поэтому американские собственники «красных дьяволов» одними из первых в Англии ухватились за идею Флорентино Переса и сотоварищей о создании Европейской Суперлиги, которую пока УЕФА удалось «прикопать»…

Тот факт, что нынешним собственникам «Манчестер Юнайтед» футбол мало интересен ярко иллюстрирует один эпизод – в последний раз Джоэл Глейзер был в Манчестере на трибунах «Олд Траффорд» во время матча в апреле 2019 года, когда «красные дьяволы» играли в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Барселоны». Однако, по данным британских инсайдеров, американец практически ежедневно поддерживает связь с исполнительным директором клуба Ричардом Арнольдом, чтобы быть в курсе всех ключевых вопросов, прежде всего, экономического характера.

Отъезд Роналду в настоящий момент был бы крайне нежелательным для Глейзеров. Да, американцы уже извлекли выгоду от прихода португальца, однако для них, привыкших к шоу и пиару, потеря главной звезды команды стала бы непростительной роскошью. И желания самого Криштиану в данных обстоятельствах для Джоэла Глейзера глубоко вторичны, ведь у португальца есть действующий еще как минимум год (а там и об активации опции пролонгации можно будет поговорить) контракт, против условий которого Роналду ничего не сделает. В конце концов, не будет же португалец в открытую саботировать матчи и тренировки «Манчестер Юнайтед», ведь это, прежде всего, нанесет колоссальный урон его собственному имиджу…

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Поэтому пока ситуация выглядит так, что Роналду, привыкший везде и всем диктовать условия, стал заложником воли Джоэла Глейзера и его советников. Отъезд португальца с «Олд Траффорд» нынешним летом целиком и полностью зависит от решения американских собственников клуба, которое будет продиктовано не стремлением португальца к покорению все новых и новых спортивных вершин, а экономическими выкладками и раскладами. Если специалисты положат на стол Глейзера отчет, где будет высчитано, что «Манчестер Юнайтед» гораздо больше прибыли получит, сохранив Роналду в составе на сезон-2022/23, то никакие просьбы, мольбы и провокации со стороны португальца не помогут. В конце концов, если Криштиану пойдет на применение каких-то «выкрутасов», создав вокруг себя и клуба негативный фон в СМИ, американские собственники «Манчестер Юнайтед» вряд ли будут особо против. Ведь для них любой хайп, пусть даже и такого рода, - это, прежде всего, хайп, а стало быть, средство для повышения внимания к бренду.

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Хуже всего для Роналду то, что даже при помощи его топового агента Жорже Мендеша, португальцу пока не удается найти клуб, готовый вести настойчивые переговоры с «Юнайтед» о трансфере. «Челси», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер» уже отказались от возможности приобретения Криштиану, а родной для Роналду лиссабонский «Спортинг», который, в отличие от «Манчестер Юнайтед» сыграет в основной сетке Лиги чемпионов-2022/23, банально не имеет средств для подписания своего воспитанника и на выплату ему зарплаты.

Так что, как не крути, а Роналду, возможно, впервые в своей звездной карьере, оказался в откровенной западне. В современном «Манчестер Юнайтед» он не может реализовывать собственные амбиции, но и уйти из клуба не в состоянии, потому как стал одним из инструментов по воплощению планов Джоэла Глейзера и его компаньонов. Казалось бы, Криштиану столько отдал футболу, что заслуживает на исключительный респект, но ведь португалец сам не без удовольствия на пике своей карьеры помогал культивировать все современные тенденции игры № 1 и, прежде всего, постоянный запрос на повышение доходности. Поэтому жаловаться на что-то Роналду вряд ли имеет право. Да и вообще все его права ныне не выходят за пределы очерченных условий в контракте с «Манчестер Юнайтед». И про обязательность выступлений в Лиге чемпионов для португальца речь там, судя по всему, не идет…