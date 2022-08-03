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  4. «Это недопустимо». Тренер МЮ недоволен поведением Роналду
Англия
03 августа 2022, 13:53 |
1992
0

«Это недопустимо». Тренер МЮ недоволен поведением Роналду

Игрок покинул стадион до завершения матча

03 августа 2022, 13:53 |
1992
0
«Это недопустимо». Тренер МЮ недоволен поведением Роналду
Skysports.com

Криштиану Роналду в контрольном матче против «Райо Вальекано» был заменен в перерыве, однако игрок «Манчестер Юнайтед» не стал дожидаться завершения встречи и покинул стадион.

Это не понравилось тренеру Эрику тен Хагу.

«Мне это определенно не нравится. Это неприемлемо и недопустимо. Мы - команда, один состав. Нужно оставаться до конца матча», - уверен тен Хаг.

Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки и хочет уйти из команды, но клуб не готов отпустить португальца.

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Источник Metro
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