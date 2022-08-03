«Это недопустимо». Тренер МЮ недоволен поведением Роналду
Игрок покинул стадион до завершения матча
Криштиану Роналду в контрольном матче против «Райо Вальекано» был заменен в перерыве, однако игрок «Манчестер Юнайтед» не стал дожидаться завершения встречи и покинул стадион.
Это не понравилось тренеру Эрику тен Хагу.
«Мне это определенно не нравится. Это неприемлемо и недопустимо. Мы - команда, один состав. Нужно оставаться до конца матча», - уверен тен Хаг.
Роналду пропустил большую часть предсезонной подготовки и хочет уйти из команды, но клуб не готов отпустить португальца.
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