Зачем Глейзеры подписали Роналду в МЮ и как уже извлекли из этого выгоду

В последний день августа нынешнего года «Манчестер Юнайтед» совершил трансфер, который некоторые аналитики сразу же окрестили культовым – вернул на «Олд Траффорд» португальца Криштиану Роналду, который вышел на топ-уровень именно в футболке местной команды и под руководством знаменитого шотландского менеджера «красных дьяволов» Алекса Фергюсона. За восхищениями и хейтом (в зависимости от отношения к самому Роналду и «Манчестер Юнайтед») по поводу этой сделки, из сферы внимания как-то ушел тот факт, что трансфер португальца ни в коем случае не состоялся бы, если б его не одобрили владельцы клуба – одиозная семейка Глейзеров, которых в Манчестере, кажется, ненавидит вся красная его часть и молчаливо (а также с ехидцей) поддерживает небесно-голубая.

Для чего Глейзерам, которые во всем, что касается футбола и спорта, стараются изыскать личную выгоду, трансфер Роналду? На самом деле, ответ на этот вопрос лежит практически на поверхности, хотя определенные усилия, чтобы «откопать» нужную информацию, проливающую свет на многие резоны собственников «красных дьяволов», все-таки нужно приложить.

Еще летом 2018 года, когда Криштиану Роналду перешел из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус», стало известно, что приход столь статусного футболиста позволил акциям итальянского клуба существенно вырасти в цене. Тогда поговаривали о 55%, что является фантастической цифрой, если учитывать все аспекты сделки. Очевидно, что для Глейзеров и их советников та информация не осталась в стороне. Подписывая Роналду спустя три года, американские собственники «Манчестер Юнайтед» отдавали себе отчет в том, что столь резкого взлета стоимости акций их клуба уже не будет по вполне себе объективным причинам (прежде всего, это возраст футболиста, а также и без того весьма пристойные показатели стоимости акций «красных дьяволов» на фондовом рынке), однако за баснословными показателями они и не гнались.

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В марте нынешнего года семья Глейзеров продала часть акций клуба, выручив от этого порядка 90 миллионов долларов. Тогда американцы воспользовались тем, что стоимость ценных бумаг «красных дьяволов» оказалась на пике за последние 12 месяцев, и решили сделать хороший бизнес «не отходя от кассы». Однако затем вокруг «Манчестер Юнайтед» началась череда скандалов, связанная с желанием клуба поучаствовать в проекте по созданию Европейской Суперлиги. Дошло до того, что фанаты «красных дьяволов» даже сорвали изначальную дату и время проведения домашнего матча против «Ливерпуля».

Скандал вокруг Суперлиги привел к падению цены акций «Манчестер Юнайтед» на фондовом рынке, хотя Глейзеры, по слухам, рассматривали возможность продажи еще части принадлежащих им акций клуба. Однако делать это при в целом негативной динамике американцы благоразумно отказались, и стали выжидать более выгодной возможности.

Она, собственно, и представилась Глейзерам, когда они сумели согласовать возвращение на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду. Если на момент закрытия рынка 26 августа цена одной акции «Манчестер Юнайтед» составляла 17,28 долларов, то после новостей о переходе Роналду за несколько часов следующего рабочего дня на биржах этот показатель вырос до 19,09 долларов за штуку. Но и здесь Глейзеры предпочли не спешить, а дождались начала октября, когда продали 9,5 миллионов акций на общую сумму 137,12 миллионов фунтов стерлингов. Пересчитывая на американскую валюту, стоимость одной акции при сделке составила почти 20 долларов за штуку. И уже после того, как сделка состоялась, рынок, словно реагируя на обманный маневр Глейзеров и предотвращая нечто подобное в ближайшем будущем, обвалил стоимость акций «Манчестер Юнайтед» сразу на 11%. Однако дело сделано, а руководство манчестерского клуба официально отрапортовало о том, что вырученные средства от продажи ценных бумаг в полном объеме направлены на счета владельцев - Кевина и Эдварда Глейзеров. Сам клуб от этой сделки не получил ни цента.

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Учитывая неспособность «Манчестер Юнайтед» соответствовать высоким критериям с точки зрения спортивных достижений, нынешние собственники клуба продолжают делать на нем бизнес при помощи доступных им методов. Покупка Криштиану Роналду стала всего лишь одним из таковых, и вряд ли имеет серьезную ценность с точки зрения развития команды даже в среднесрочной перспективе, так как португальцу в феврале следующего года исполнится уже 37.

Для болельщиков «Манчестер Юнайтед» подобная коммерческая изворотливость представителей семейства Глейзеров не является чем-то диковинным. Они много лет подряд, а после ухода Алекса Фергюсона так и тем более, открыто заявляют, что клуб превратился в «частную лавочку», где во главе угла ставится бизнес, а не спортивные достижения.

Манчестер Юнайтед: картонный топ-клуб, как средство обогащения Глейзеров

Однако сами Глейзеры не устают твердить о том, что собираются вновь сделать «Манчестер Юнайтед» великим, не забывая оперировать такими терминами, как «наследие» и «преемственность». Во многом по этой причине, как считается, американцы согласились на приход Уле Гуннара Сульшера на пост главного тренера первой команды, которому до сих пор продолжают оказывать серьезную поддержку, несмотря на отсутствие существенных достижений за последние три года.

Широко обсуждалась в Англии и тема случившегося в начале октября разговора между экс-менеджером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном и бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым, который решил посетить домашний матч манкунианцев против «Эвертона» (1:1). В ходе беседы шотландец заявил, что не понимает, почему один его бывший подопечный (Сульшер) оставил вне стартового состава другого (Роналду), хотя последний является «сильнейшим игроком», а таковые «обязательно должны быть в стартовом составе».

Последняя ситуация демонстрирует весь театр абсурда, который ныне творится в «Манчестер Юнайтед». Собственники клуба рассказывают о великом наследии вместо того, чтобы жить сегодняшним днем и работать на будущее, легендарный экс-менеджер практически публично говорит, кто и как должен играть в команде, из которой он ушел еще в 2013-м, фактически обвиняя одного своего экс-подопечного, которого уже давно пора было бы отправить в отставку за отсутствие высоких спортивных результатов, в том, что тот не поставил в стартовый состав другого его экс-подопечного, чьи лучшие годы однозначно позади, а вопрос его присутствия в клубе, скорее, упирается в экономическую плоскость, нежели в состязательную.

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Недоброжелатели «Манчестер Юнайтед» даже посмеиваются над нынешними манкунианцами, говоря, что Уле Гуннар Сульшер похож на экскурсовода, целью которого является ознакомление всех интересующихся с историей и прошлыми достижениями команды, но ни капли не понимающего, что же с ней будет дальше. Если это действительно так, то Глейзерам, возможно, удалось сотворить на «Олд Траффорд» новую версию футбольного тренера – человека-легенду из прошлого, который уже не способен на громкие достижения, но все еще может поддерживать базовый интерес к результатам команды.

Каким-то непостижимым образом вся эта нелепица на «Олд Траффорд» все еще работает. Оцените прибыль, получаемую Глейзерами на акциях, посмотрите на заполненные трибуны, ревущие от восторга при появлении на зеленом газоне Криштиану Роналду… «Манчестер Юнайтед» вовсе не застрял в прошлом, просто он обеспечивает тот результат, на который его настроили владельцы. А что будет дальше? Это сложный вопрос, ведь ответа на него не знают даже все мудрецы на планете Земля вместе взятые, а прибыль здесь и сейчас, как говорится, еще никто не отменял. И в последнем вопросе Глейзеры сами могут преподать урок практически кому угодно.