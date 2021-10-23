Дани Алвес раскритиковал Манчестер Юнайтед из-за Фреда

Бывшая звезда «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес раскритиковал английский «Манчестер Юнайтед» из-за отношения к хавбеку Фреду, который часто становится объектом критики в нынешнем сезоне.

«Каждый бразилец становится игроком мирового класса, надевая майку национальной сборной. Я слышу, как многие люди критикуют Фреда. Но когда он играет за Бразилию, то является лучшим полузащитником в составе команды. Значит, проблема в клубе или тренере, а не во Фреде», - заявил Дани Алвес.

Не так давно Дани Алвес покинул «Сан-Паулу», но в свои 38 лет пока не планирует завершать карьеру.